Les meilleures applications écolos pour une démarche plus verte

Au cœur de tous les débats actuels, la situation environnementale est de plus en plus préoccupante. Entre marches et lois, la tendance progresse doucement vers une démarche plus respectueuse de la planète. Toutefois, il est indispensable de comprendre que, pour une réelle efficacité, tous les efforts doivent être concentrés, quelle que soit l’échelle. En parallèle des différentes normes et décrets, chacun peut, à son niveau, apporter sa pierre à l’édifice. Cependant, il n’est pas toujours aisé de savoir comment s’y prendre, c’est pourquoi de nombreux outils ont peu à peu fait leur apparition dans le quotidien des consommateurs. Nous vous proposons ici une petite sélection d’applis écolos qui sauront vous accompagner vers un mode de vie plus écoresponsable.

Comprendre l’environnement : pourquoi opter pour les applications ?

De manière à encourager les consommateurs à opter pour un mode de vie plus écoresponsable, il est indispensable de comprendre leurs habitudes et de s’y adapter afin de s’assurer que ceux-ci seront plus enclins à se tourner vers une démarche plus verte. Conscientes que les discours divers et variés ne sont pas une réelle motivation pour ces derniers, certains outils plus ludiques ont vu le jour afin de donner envie aux Français d’accommoder et ajuster leur quotidien selon les besoins de la planète. Pour cette raison, de plus en plus d’applications et sites en ligne se sont développés : TooGoodToGo, 90 jours, WAG – We Act for Good, etc. pour les applis et Ma Maison ma Santé pour les plateformes. De plus en plus privilégiées par les consommateurs de France et du monde, ces dernières se multiplient afin d’encourager l’écologie de toutes les manières possibles. Qu’il s’agisse de la seconde main, de l’anti-gaspillage ou autre, nombreuses sont les applications à notre disposition afin de nous encourager dans notre démarche.

Si les applications connaissent un tel succès, c’est en raison de leur praticité. Parfaitement adaptées à notre quotidien, étant accessibles directement sur notre smartphone, celles-ci nous offrent un réel aspect pratique. En effet, jusqu’alors, un grand nombre de consommateurs pouvait facilement se décourager à l’idée d’un procédé difficile, aux multiples inconvénients. Ces applications leur offrent une perspective de facilité grâce à laquelle ils seront en mesure de jouer un rôle actif dans la préservation de la planète. Grâce à ce coach environnemental directement dans leur poche, accessible à tout moment, en complément d’un outil aux multiples services, ceux-ci prennent plaisir à sauver la planète.

Notre sélection d’applis pour un quotidien plus éco-citoyen

De plus en plus tournés vers l’écologie, les Français et habitants du monde entier ont développé de nombreuses applications encourageant la préservation de la planète. Toutes uniques en leur genre et toutes militantes à leur manière, ces dernières sont un réel atout pour les consommateurs souhaitant faire une différence. Nous vous présentons ici une courte sélection des meilleures applications écolos.

Too Good To Go

Spécialisée dans le gaspillage alimentaire, cette application voit le jour il y a quelques années. Mises en place par les restaurateurs et magasins partenaires, cette dernière consiste à vendre à prix réduits les produits arrivant à la limite de leur date de péremption. Cela permet alors aux consommateurs de réaliser des économies tout en limitant la quantité de comestibles invendus et gaspillés.

WAG : We Act for Good

Créée par la WWF, l’appli WAG : We Act for Good vous aide à adopter les bons réflexes pour préserver l’environnement à votre échelle. Sous forme de conseils, astuces et défis, cette dernière s’efforce d’encourager les internautes à opter pour un mode de vie plus vert.

Le coup de cœur de la rédaction : 90 jours

De manière à guider et motiver progressivement les utilisateurs vers un quotidien plus respectueux de l’environnement, l’application 90 jours propose des défis divers et variés. Qu’il s’agisse d’éliminer l’huile de palme de votre alimentation ou de placer une bouteille dans une chasse d’eau, vous trouverez des challenges dont vous ne soupçonniez pas les enjeux. Pour chacun d’entre eux, vous profiterez d’un récapitutif explicite concernant les effets sur l’environnement, de manière à prendre réellement conscience de l’impact de vos efforts.

Les applis écolos connaissent un réel succès chez les consommateurs de tous les ages. Ces dernières leur proposent d’adopter des gestes éco-citoyen de manière ludique et avantageuses.