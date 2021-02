Les Samsung Galaxy Z Flip 5G et Galaxy Z Fold 2 5G débloqués sont plus abordables que jamais

Alors que la gamme Galaxy Note est sur le point de sortir (tôt ou tard) et que les appareils pliables en général devraient prendre leur envol dans un avenir pas si lointain, il n’est pas vraiment surprenant d’entendre que Samsung pourrait se préparer à sortir plusieurs nouveaux modèles Galaxy Z Fold et Z Flip d’ici la fin 2021.

Au moins l’un d’entre eux devrait avoir un prix nettement inférieur à celui de ses prédécesseurs dès le départ, ce qui a également rendu la récente réduction permanente de la gamme Galaxy Z Flip 5G de Samsung tout à fait prévisible. Ce qui était beaucoup plus difficile à prévoir, c’est de voir le combiné 5G à pliage vertical continuer à être réduit dans une version déverrouillée sans conditions si rapidement après être passé d’un prix de vente de 1 450 à 1 200 $

Il est évident que cette fois-ci, il s’agit d’une promotion temporaire, bien qu’il soit impossible de dire quand elle pourrait expirer. « Normalement » disponible depuis la semaine dernière au prix de 1 199,99 $, le Samsung Galaxy Z Flip 5G débloqué dans les teintes Mystic Bronze et Mystic Gray peut actuellement être acheté avec une remise supplémentaire de 200 $.

Naturellement, le Snapdragon 865 Plus n’a jamais été aussi bon marché, et croyez-le ou non, le Z Flip 4G LTE uniquement, avec un Snapdragon 855+ SoC sous le capot, est disponible dès maintenant à un prix à peine inférieur de 55 dollars à celui de son cousin 5G. Ce qui est peut-être encore plus impressionnant, c’est que le Galaxy Z Flip 5G est actuellement 200 dollars moins cher qu’un Motorola Razr 5G non verrouillé et largement inférieur, avec un processeur Snapdragon 765 sur le pont.

Mais avant d’appuyer sur la gâchette, vous pouvez aussi considérer la deuxième génération d’appareil à pliage horizontal de Samsung. Le Galaxy Z Fold 2 5G, étonnamment raffiné et extrêmement bien accueilli, est en vente au moment où nous écrivons ces lignes pour 200 $ et 223,70 $ de moins que d’habitude, respectivement en peinture Mystic Bronze et Mystic Black.

Bien sûr, étant donné que ce bad boy est généralement proposé à un prix extravagant de 1 999,99 $, il est difficile de considérer la dernière affaire d’Amazon comme une affaire conventionnelle. Le bon côté des choses, c’est que nous n’avons jamais vu le Samsung Galaxy Z Fold 2 5G débloqué descendre aussi bas auparavant, et nous ne serions certainement pas surpris de voir la remise expirer assez rapidement et ne pas revenir avant un moment.

Après tout, il s’agit d’un Snapdragon 865+ absolu, capable de passer en toute transparence d’un mode d’affichage de 7,6 à 6,2 pouces, avec 12 gigaoctets de RAM, une batterie de 4 500 mAh et cinq caméras au total.