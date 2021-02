Meilleurs téléphones 5G à petit budget en 2021

2020 a été l’année de la 5G. Ou du moins, cela aurait dû l’être si un tas d’autres choses bien plus importantes ne se produisaient pas. Néanmoins, les opérateurs de téléphonie mobile du monde entier étendent leurs réseaux 5G à un rythme rapide et les appareils 5G sont maintenant loin des produits de niche qu’ils étaient en 2019, même en baisse sur le marché aussi bas que le Galaxy A32 5G en 2021. C’est en grande partie grâce à Qualcomm. efforts pour associer son modem 5G à des puces système de milieu de gamme, offrant aux fabricants plus de flexibilité en termes de prix.

Le Galaxy A71 5G est le plus cher des deux téléphones Samsung 5G à petit budget. À 600 $, c’est 400 $ en dessous du prix de détail officiel du Galaxy S21 + et 100 $ en dessous du OnePlus 8 5G, qui est notre prochain meilleur choix. La différence devient encore plus grande si vous êtes en mesure de participer à une promotion, pour un téléphone avec la puce Snapdragon 765G, une excellente autonomie et une matrice de quatre caméras.

Samsung Galaxy A51 5G

Pour l’instant, le Galaxy A51 5G est le téléphone Samsung d’entrée de gamme aux États-Unis doté de capacités 5G. Cette année, cette perche est renversée par l’A32 5G, mais même maintenant, l’A51 est une assez bonne affaire à moins de 400 $. D’une part, le téléphone n’a pas l’air bon marché du tout. En fait, cette année, Samsung a rendu ses téléphones de la série A encore plus similaires à ses produits phares avec des caméras supplémentaires et une caméra à perforation centrée.

OnePlus 8 5G

Que fait un téléphone à 800 $ ici, demandez-vous? Eh bien, ce n’est plus tant que ça, et peut être trouvé pour aussi peu que 549 $ sur des endroits comme Amazon, et OnePlus a souvent des promos. Un excellent écran, une excellente autonomie de la batterie et un appareil photo décent complètent cette excellente offre 5G. Si vous voulez une version qui fonctionnera sur Verizon, vous devrez débourser un peu plus pour le modèle exclusif mmWave.

Google Pixel 4a 5G

Google est entré sur la scène 5G avec deux nouveaux téléphones et le Pixel 4a 5G moins cher est une proposition de valeur impressionnante. Il est livré avec le SoC Snapdragon 765G associé à 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Mais vous n’achetez pas de téléphone Pixel pour la fiche technique. Vous l’obtenez pour les fonctionnalités du logiciel et l’appareil photo. Bien que le matériel de l’appareil photo puisse être inférieur à celui du Galaxy A71, il compense davantage avec le logiciel et est peut-être le meilleur téléphone appareil photo de cette liste.

OnePlus Nord N10 5G

OnePlus a étendu sa présence aux États-Unis et l’un de ses derniers ajouts est le budget Nord N10. Le N10 se vend à seulement 299 $ aux États-Unis et est livré avec des fonctionnalités généralement réservées aux téléphones beaucoup plus chers. Nous parlons du taux de rafraîchissement de 90Hz de l’écran et du Warp Charging 30W. Le combo RAM / stockage de 6/128 Go est également assez bon à ce prix et la durée de vie de la batterie du téléphone est incroyable, comme nous l’avons découvert lors de notre examen OnePlus Nord N10.

Motorola One Ace 5G

Motorola a également une entrée dans le segment du budget 5G. Ce n’est pas si surprenant, étant donné que Motorola fabrique certains des meilleurs téléphones à petit budget au cours des dernières années, et notre examen du Motorola One Ace 5G a révélé qu’il ne faisait pas exception.

TCL 10 5G UW

Le TCL 10 est un autre 5G inférieur à 400 $, cette fois pour répondre aux besoins 5G abordables des clients de Verizon, et propose des spécifications assez décentes pour le prix. Le Snapdragon 765G est de retour, associé à un combo RAM / stockage 6/128 et une batterie de 4500 mAh. L’écran est un écran LCD IPS de 6,5 pouces avec un perforateur pour la caméra selfie, comme vous l’attendiez d’un téléphone en 2020. Une fonctionnalité que peu de téléphones à petit budget ont mais celle-ci est le déverrouillage du visage. Bien sûr, il existe également un lecteur d’empreintes digitales si vous voulez cette sécurité supplémentaire.

LG Velvet 5G

LG a également un concurrent dans le combat des téléphones 5G à petit budget avec, surprise, le LG Velvet. Un superbe design et un très bon appareil photo rencontrent la connectivité 5G grâce au Snapdragon 765G frugal qui est facile sur la batterie. Il peut maintenant être trouvé pour 400 $ à 500 $ dans sa version non Verizon, et vérifie toutes les marques pour un pilote 5G quotidien abordable.