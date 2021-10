La sélection des applications gratuites pour l’apprentissage de l’anglais

LEGO 17101 Boost Mes premières constructions Boost, Set de Construction 5 en 1 avec Jouet Robot interactif, Kits de Codage pour Enfants

Inclut plus de 840 pièces LEGO, plus un LEGO Move Hub, un moteur interactif et un capteur de couleur et de distance pour construire et reconstruire l’un des 5 modèles multifonctions. Programme Vernie le Robot pour danser, tirer sur la cible, faire du beatbox, utiliser son bâton de hockey ou même jouer à un jeu. Construis le M.T.R.4 (Multi-Tooled Rover 4) et choisis parmi une sélection d’outils et d’accessoires de personnalisation pour remplir des missions ou lutter contre d’autres rovers. Apprends à jouer une chanson et sois rock avec la Guitare4000. Soigne ton propre animal avec Frankie le chat. Assure-toi de lui donner le bon aliment sinon il sera contrarié ! Construis, programme et fais fonctionner l’AutoConstructeur pour fabriquer de véritables modèles LEGO miniatures. Construis et programme des robots et modèles et complète plus de 60 activités incluses dans l’application LEGO BOOST. Les instructions de montage pour les 5 modèles sont uniquement disponibles avec l’application gratuite LEGO BOOST, disponible pour certains dispositifs intelligents iOS, Android et Kindle. L’application propose des mises à jour régulières qui incluent de nouveaux défis et options de programmation et encouragent le jeu social. Programmation réelle transformée en interface de programmation glisser-poser intuitive et conviviale, adaptée aux enfants de 7 ans et plus. Découvre les boucles et les variables et améliore tes compétences scientifiques et techniques, ta capacité de résolution de problème et développe ton imagination alors que tu bascules entre la lecture guidée et la lecture ouverte. Des défis étape par étape appropriés pour démarrer des niveaux qui t’aident à progresser et à augmenter tes compétences de programmation. À combiner avec Le véhicule à chenilles d’exploration LEGO City 60194 pour contrôler et conduire le véhicule ! L’application LEGO BOOST permet de faire fonctionner le chariot élévateur, d’examiner des échantillons avec le capteur de couleur, d’aider la baleine à repartir dans l’eau et bien plus encore, pour une expérience interactive comme jamais auparavant ! À combiner avec Le dragon Stormbringer LEGO NINJAGO 70652 pour libérer le Dragon de foudre ! L’application LEGO BOOST permet de contrôler la bête redoutable, de tirer les fusils, de créer un siège éjectable capteur de couleur et bien plus encore !