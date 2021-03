Les Simpons battent à nouveau des records avec les nouvelles saisons

Au moins jusqu’en 2023, les fans des Simpsons peuvent s’attendre à une série de nouveaux épisodes.

Les Simpsons sont déjà la série télévisée la plus longue de tous les temps, mais ce record ne fera que devenir plus difficile à battre. Fox a officiellement donné le feu vert pour les saisons 33 et 34, portant la série à 757 (!) Épisodes.

Les nouvelles des deux nouvelles séries des Simpsons font suite à des nouvelles similaires pour deux des autres séries populaires de Fox. Par exemple, Family Guy aura une 19e et 20e saison et Bob’s Burgers une 12e et 13e saison.

Matt Groening, créateur et producteur exécutif des Simpsons, est heureux que sa série soit à nouveau renouvelée. Il a dit ce qui suit à ce sujet:

“Tous ceux qui créent les Simpsons sont heureux que nous ayons une autre chance. Nous avons beaucoup de surprises en réserve. Homer perdra un cheveu, Millhouse aura des contacts et Bart fêtera son 10e anniversaire pour la 33e fois.”

Toujours réussi

Malgré le fait que The Simpsons existe depuis si longtemps, la série attire toujours beaucoup de téléspectateurs (du moins en Amérique). Chaque épisode compte encore en moyenne 7 millions de téléspectateurs. En fait, le premier épisode de la 32e saison a attiré le plus de téléspectateurs en cinq ans.