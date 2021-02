Libérez votre esprit grâce à cette application iPhone qui vous permet de vous défouler.

Nous avons tous des pensées négatives de temps en temps, en particulier au milieu d’une pandémie mondiale. Il existe toutes sortes de façons d’essayer de gérer ces pensées et de passer à autre chose et l’une de ces façons est de les écrire et de les jeter. C’est exactement ce que Thought Detox vous aide à faire, directement depuis votre iPhone sur iOS 14 et au-delà.

Au lieu de ruminer, pourquoi ne pas mettre vos pensées négatives dans cette application et la laisser faire le reste?

Écrire vos pensées négatives et les rejeter peut vous aider à trouver la paix. Thought Detox est une application iPhone qui vous permet de travailler consciemment sur ces pensées les plus privées, sur votre appareil le plus personnel.

Le temps passé à travailler sur vos pensées négatives est suivi comme temps de pleine conscience par l’application Apple Health, vous aidant à garder un œil sur la durée de votre travail sur vous-même.

L’interface simple et paisible vous permet de rester concentré sur l’écriture.

Travaillez vos pensées en toute confidentialité: ce que vous écrivez est supprimé lorsque vous libérez la pensée.

Suivez votre temps à l’aide de l’application en tant que minutes conscientes dans Apple Health.

Ajoutez des widgets pour afficher les statistiques des sept derniers jours de Mindful Minutes sur votre écran d’accueil.

S’intègre à Wind Down, pour vous aider à vous vider la tête avant de vous coucher.

Je suis un grand fan de tout ce qui aide les gens à gérer leurs pensées négatives et Thought Detox est une façon intéressante de faire exactement cela. Vous pouvez télécharger l’application depuis l’App Store maintenant pour une aubaine de 2,99 $.

