LinkedIn Learning : qu’est-ce que c’est ?

Pour se former à un nouveau secteur ou améliorer vos compétences dans votre domaine de prédilection, il existe aujourd’hui différentes offres de formation. Parmi elles, on retrouve notamment la plateforme LinkedIn Learning sur laquelle vous avez accès à une large offre de formation sur des sujets très variés. Facile d’accès, cette fonctionnalité de la plateforme peut vous permettre d’appréhender un nouveau sujet ou bien de faire évoluer vos compétences dans un domaine précis. Suivre ce type de formation peut ainsi vous permettre d’évoluer professionnellement afin d’obtenir plus de responsabilités au sein de votre entreprise ou de proposer un service plus large en tant que freelance. Pour profiter pleinement de tous les avantages de ces formations, n’hésitez pas à découvrir tous les programmes proposés sur cette plateforme.

Quelles sont les formations disponibles sur LinkedIn Learning ?

En tant que réseau social professionnel, LinkedIn s’attache à proposer à ses utilisateurs des services performants et adaptés au mieux aux besoins de chacun. Parmi les services proposés, on retrouve LinkedIn Learning, une fonctionnalité au sein de laquelle de nombreuses formations vous sont accessibles. Sur le modèle des MOOC (Massive Open Online Course), ces cours en ligne vous permettent d’apprendre à votre rythme et d’appréhender différentes thématiques pour élargir au maximum votre champ de compétences. Afin de répondre aux besoins de tous, LinkedIn dispose d’un catalogue de plus de 16 000 cours différents pour tous les niveaux : débutant, intermédiaire, avancé. Ces formations vidéos se portent sur des thématiques très variées qui vous permettent de développer considérablement vos compétences professionnelles. Les différentes formations sont réunies au sein de trois pôles de compétences :

LinkedIn Learning Business

LinkedIn Learning Créativité

LinkedIn Learning Technologie

Parmi ces trois catégories de formations, vous pourrez trouver des formations adaptées pour vous former au mieux dans divers domaines qui vous attirent. Toutes les formations ont été conçues par des professionnels de leur secteur afin de vous délivrer la meilleure expertise qui soit.

Qui peut participer aux formations LinkedIn ?

Soucieux d’accompagner tous les professionnels pour les aider à élargir leur champ de compétences, LinkedIn met à disposition de tous ces formations. Ainsi, que vous soyez indépendant, en cours de reconversion ou bien pour les salariés d’une entreprise, ces différents programmes s’adressent à tous. Quel que soit le secteur d’activité dans lequel vous recherchez une formation, vous trouverez facilement un programme qui correspond à vos critères de recherche. Afin de faciliter votre recherche et vous proposer des formations adaptées, LinkedIn sélectionne des formations selon votre profil et votre secteur de prédilection. Dans cette section, vous aurez ainsi accès à des programmes très variés et de grande qualité.

Pourquoi utiliser LinkedIn Learning ?

Pour pouvoir évoluer professionnellement, il est important de développer ses compétences et notamment grâce à des formations annexes à votre emploi. Que ce soit dans le cadre d’une reconversion ou bien pour acquérir de nouvelles compétences dans votre domaine d’activité, LinkedIn Learning dispose de toute une gamme de formations adaptées pour les besoins de chaque professionnel. Avec ces formations vidéos en ligne, vous pouvez vous former à votre rythme et sur les thématiques de votre choix. Cette grande liberté de formation est donc particulièrement intéressante pour monter rapidement en compétences et ainsi atteindre tous vos objectifs professionnels.

Comment bien utiliser LinkedIn Learning ?

Afin de tirer pleinement profit de ces formations en ligne, il est important de définir au mieux votre projet au préalable et d’identifier quelles compétences vous souhaitez acquérir. Pour utiliser LinkedIn au mieux et profiter de toutes ses fonctionnalités, vous pouvez vous tourner vers des experts de cette plateforme comme Emmanuelle Petiau. Cette experte en marketing digitale vous propose toute son expertise et ses conseils pour vous accompagner dans votre projet professionnel.

Grâce à son expertise sur la bonne utilisation de LinkedIn vous pourrez ainsi profiter au mieux de toutes les possibilités qu’offre cette plateforme et comment tirer avantage des formations qui sont disponibles avec LinkedIn Learning. En utilisant cette fonctionnalité, vous pourrez ainsi monter en compétences et évoluer au niveau professionnel. Pour vous aider dans l’utilisation de LinkedIn Learning, nous vous conseillons de faire appel à Emmanuelle Petiau qui vous accompagnera dans votre formation.