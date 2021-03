L’iPad Pro Mini-LED ne devrait pas être livré avant avril au plus tôt

Les sources de la chaîne d’approvisionnement estiment qu’Apple récupère près de la moitié de la capacité des mini-LED d’un fournisseur – et un iPad Pro doté de la technologie arrivera au deuxième trimestre de 2021.

Plusieurs sources de la chaîne d’approvisionnement ont dit DigiTimes Selon les rumeurs, un mini iPad Pro LED de 12,9 pouces absorbe la majeure partie de la capacité du fournisseur Epistar. Dans le même rapport, la publication affirme que les assemblages de volumes et les expéditions commencent, vaguement, «au deuxième trimestre de 2021».

Outre la date de lancement tout aussi incertaine, à ce stade, il n’est pas clair si l’iPad Pro 12,9 pouces supposé est le seul modèle à bénéficier de la technologie. Cependant, il semble que ce sera le premier d’Apple à le faire.

Le rapport de mercredi matin doit être pris avec un grain de sel. DigiTimes est une bonne source d’informations au sein de la chaîne d’approvisionnement d’Apple, mais son bilan est incertain en ce qui concerne les fenêtres de lancement et les plans de produits d’Apple.

