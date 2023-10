Livret A et Banque en Ligne : est-ce possible d’en ouvrir ?

Tout le monde connaît le Livret A. Et pour cause, il est souvent désigné comme le produit d’épargne préféré des Français. En 2023, son taux a même atteint 3 %. Depuis quelques années, les banques en ligne ont grandement facilité sa gestion. Elles permettent aux clients d’accéder directement à leurs épargnes en ligne. Les opérations bancaires sont ainsi simples et rapides à réaliser.

Qu’est-ce que le Livret A ?

Le Livret A a diverses caractéristiques et une utilité précise. Avec la quantité d’opportunités offertes par les banques en ligne, il est parfois compliqué de savoir si elles offrent les mêmes services que les banques traditionnelles.

Le taux du Livret A ?

C’est le placement favori des Français. Son taux est calculé en tenant compte de l’inflation. Sachant que ces derniers mois la France a connu des hausses de prix records, le taux de cette épargne a été relevé à 0,5 %. Il existe 56 millions de Livrets A dans le pays pour un total de 375 milliards d’euros.

Les caractéristiques du Livret A

Le plafond de ce produit d’épargne s’élève actuellement à 22 950 euros. Les intérêts sont calculés le 1ᵉʳ et le 16 de chaque mois et ceux sur l’année sont versés le 31 décembre. Avec un maximum d’un livret par personne, les mineurs comme les majeurs pourront en ouvrir un avec un montant minimum de 10 euros de dépôt lors de l’ouverture.

À quoi sert le Livret A ?

C’est un placement garanti par l’État, et donc sans risque de défauts de paiement. Les sommes placées servent à financer la construction de logements sociaux sous la direction de la Caisse des dépôts et de consignations. Ainsi, il sert à sécuriser les finances des Français et financer des projets d’intérêt public.

Livret A et banque en ligne : facilité et efficacité

Aujourd’hui, il est possible de consulter son Livret A en ligne, peu importe sa banque, même dans les établissements bancaires traditionnels. Cette facilité d’accès grâce à la technologie est grandement utile. Plus besoin de se rendre en agence pour effectuer une quelconque opération sur son compte.

De nos jours, Internet nous permet donc de faire presque tout concernant notre épargne : virement vers un compte différent en interne et en externe, consulter son solde, etc. Il suffit de quelques clics et manipulations pour transférer de l’argent ou simplement se tenir informé de ses finances.

Cependant, les banques en ligne ont certains avantages par rapport aux banques classiques. En effet, avec les premières, il est tout à fait possible d’ouvrir et de fermer son Livret A ou d’y déposer de l’argent sans devoir se déplacer pour aller dans un établissement bancaire. Or, ce n’est pas encore le cas pour les banques traditionnelles. Pour celles-ci, il faut encore se rendre en agence pour effectuer ce genre d’opérations bancaires.

Comment ouvrir ce livret auprès d’une banque en ligne ?

Il est courant que les banques en ligne exigent d’avoir un compte courant chez elles avant de l’ouvrir. Si vous n’en avez pas, pas de panique, il n’y a rien de plus simple.

Il vous suffit de remplir un formulaire en ligne, d’apposer votre signature électronique sur le contrat et de transmettre divers papiers, dont :

Une pièce d’identité

Un papier pour justifier de son domicile

Des fiches de paie

Ensuite, la banque vous demandera de faire un versement initial pour l’activation du compte. Le montant varie en fonction de la banque en ligne. Enfin, il ne vous restera plus qu’à envoyer les pièces justificatives nécessaires à l’ouverture d’un Livret A, telles qu’un justificatif de domicile et une pièce d’identité.

Les banques en ligne : gestion de son livret A

Le principe des banques en ligne est qu’elles sont seulement accessibles sur Internet et, parfois, joignables par téléphone. Dans tous les cas, aucune d’entre elles n’a de guichets “physiques”. L’ensemble de la gestion de vos finances et de vos opérations bancaires doivent donc s’effectuer sur le site web ou l’application mobile.

Contrairement aux banques classiques, vous pouvez réaliser toutes vos démarches, directement en ligne, sans vous déplacer : consulter son compte, déposer de l’argent et en virer, ouvrir et fermer un Livret A, etc.