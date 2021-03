Mélanie Laurent dirige le thriller Netflix “Oxygen” d’Alexandre Aja

En se préparant à revenir au genre film d’horreur pour Searchlight Pictures ‘ Élie, Netflix a dévoilé la première bande-annonce du thriller de longue date d’Alexandre Aja Oxygène avec Mélanie Laurent (6 Basterds souterrains et sans gloire) comme une course amnésique contre la montre pour sauver sa propre vie. La bande-annonce peut être consultée ci-dessous!

Écrit par Christie LeBlanc (Comment faire une star de la réalité), le film raconte l’histoire d’une jeune femme qui se réveille dans une capsule cryogénique. Elle ne se souvient pas qui elle est ni comment elle s’est retrouvée là-bas. Comme elle manque d’oxygène, elle doit reconstruire sa mémoire pour trouver un moyen de sortir de son cauchemar.

Aux côtés de Laurent, le casting du thriller isolé comprend Mathieu Amalric (Le Grand Budapest Hotel, la dépêche française) et Malik Zidi (L’assistante, Marie Curie: le courage du savoir). Lorsque le film a été annoncé pour la première fois comme étant en développement sous le titre O2 en juillet 2017, Anne Hathaway (Les sorcières) avait signé pour jouer le rôle central et produire le projet, mais comme il languissait dans l’enfer du développement, elle finirait par partir et Noomi Rapace (Qu’est-il arrivé à lundi) a signé pour la remplacer au début de 2020 et Aja est devenue productrice.

Quelques mois plus tard, Aja choisit de prendre la présidence du directeur, en remplacement de Franck Khalfoun (P2, maniaque), et Laurent a signé pour remplacer Rapace par Amalric et Zidi. En plus de la réalisation, Aja est productrice aux côtés de Vincent Maraval (Sortie française), Brahim Chioua (Climax), Noëmie Devide (Spring Breakers) et collaborateur fréquent Grégory Levasseur (La pyramide, ramper), avec la production exécutive d’Adam Riback et James Engle via leur bannière Echo Lake Entertainment.

Oxygène devrait arriver sur Netflix le 12 mai.