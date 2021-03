Netflix a créé un clone de TikTok qui permet aux gens de faire défiler des clips amusants

Netflix lance une nouvelle fonctionnalité mobile qui permet aux abonnés de se faire plaisir pour la nuit sans avoir à regarder une émission de télévision ou un film entier.

Fast Laughs, actuellement disponible uniquement pour les propriétaires d’appareils iOS dans certains pays, ressemble à TikTok ou Instagram Reels. Différents courts-métrages – tirés d’émissions comme Big Mouth ou de stand-up spéciaux de comédiens comme Jerry Seinfeld et Ali Wong – sont diffusés directement dans l’application Netflix. Si l’une des émissions, l’un des films ou l’une des émissions spéciales suscite de l’intérêt, les gens peuvent ajouter ce titre à leur liste sauvegardée pour le regarder plus tard.

“Nous sommes toujours à la recherche de nouvelles façons de divertir et de faciliter la découverte pour les membres”, a déclaré Patrick Flemming, directeur de l’innovation produit chez Netflix, ajoutant que Fast Laughs est un “nouveau flux plein écran de clips amusants provenant d’une grande variété de titres Netflix, allant des films et séries à notre banc d’essai profond d’émissions spéciales”.

L’ajout de Fast Laughs est logique pour Netflix, compte tenu de la croissance et de la proéminence de TikTok sur le marché actuel. Les derniers rapports de Netflix sur les bénéfices ont spécifiquement fait référence à TikTok comme un concurrent majeur. Ce n’est pas que Netflix et TikTok produisent le même type de contenu, mais les gens passent plus de temps sur TikTok – et donc moins de temps sur Netflix. Donner aux utilisateurs d’iPhone quelque chose d’autre à faire défiler sur leur téléphone, et transformer cela en plus de temps passé sur l’application en convainquant les gens de se frayer un chemin à travers la Grande Gueule à nouveau, est une démarche commerciale intelligente.

Cela permet également à Netflix de mettre en évidence la quantité de contenu disponible sur la plateforme. Netflix a beaucoup investi dans le stand-up comedy, a conclu des contrats multimédias avec des comédiens comme Adam Sandler et Kevin Hart, et est en train de constituer son catalogue d’animations. Comme il y a tant de contenu, une grande partie peut se perdre sur la plateforme. C’est une façon de donner aux abonnés un petit aperçu de ce qu’ils ont pu manquer. C’est la différence essentielle entre TikTok et Fast Laughs de Netflix : Netflix n’essaie pas de lancer une nouvelle plateforme pour fournir du divertissement, mais plutôt d’utiliser une nouvelle fonctionnalité pour maintenir les gens sur sa plateforme actuelle.

Pour accéder à Fast Laughs, les clients peuvent utiliser le menu de navigation du bas pour cliquer sur l’onglet Fast Laughs. La société va bientôt commencer à tester Fast Laughs sur les appareils Android.