Motorola dévoile officiellement le Moto E6i

Motorola a fait la une des journaux assez souvent en ce début d’année, même si la société américaine a lancé peu de produits en 2021. Si vous avez suivi notre fil d’actualité, vous savez probablement que Motorola a quelques smartphones abordables en préparation: Moto G10, Moto G30 et Moto E7 Power.

À vrai dire, ces trois sont les seuls que nous connaissons, donc il y en aura peut-être d’autres dans les prochains mois. En fait, un smartphone Motorola dont nous ne savions rien avant de devenir officiel est le Moto E6i.

Le smartphone Android d’entrée de gamme a été officiellement introduit au Brésil plus tôt dans la journée, et on ne sait pas si Motorola l’apportera ou non dans d’autres pays. Le Moto E6i est un téléphone Android de base qui coûte environ 200 $. Au lancement, les clients peuvent choisir celui-ci en gris titane ou rose.

Curieusement, le Moto E6i est alimenté par un processeur Unisoc Tiger SC9863A, un chipset produit par une société chinoise anciennement connue sous le nom de Spreadtrum. Pour compléter le processeur octa-core 1,6 GHz, Motorola a ajouté 2 Go de RAM et 32 ​​Go de stockage extensible. D’autres spécifications importantes incluent un écran HD + de 6,1 pouces, un vivaneau selfie de 5 mégapixels, une batterie de 3000 mAh et une configuration à double caméra (13MP + 2MP).

À en juger par les spécifications répertoriées sur le site Web de Motorola Brésil, le Moto E6i ressemble à un Moto E6 rebaptisé, mais avec quelques modifications du matériel comme le processeur. De plus, contrairement aux Moto E6 (2020), le nouveau Moto E6i est alimenté par Android 10 Go Edition.

Moto E6i