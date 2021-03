Motorola lance le Moto 10 Power, Moto G30 pour budget réduit:

Motorola, après diverses rumeurs, a enfin présenté le Moto G10 Power et le Moto G30 en Inde. Les deux smartphones font partie de la populaire série Moto G et entrent dans la catégorie des prix économiques. Lire aussi – Moto G10 Power et Moto G30 seront lancés en Inde aujourd’hui: voici tout ce que nous savons

Alors que le Motorola Moto G10 Power est un téléphone conçu pour la première fois en Inde, le Moto G30 a été introduit il y a quelques semaines en Europe. Les deux appareils bénéficient d’une configuration de caméra arrière verticale et d’un écran à encoche en forme de goutte d’eau. Voici un aperçu des deux smartphones Motorola. Lire aussi – Début de la vente du carnaval des smartphones Flipkart 2021: réductions sur Apple iPhone 12, Samsung Galaxy S20 FE, Moto G 5G et plus

Caractéristiques, spécifications, prix du Moto G10 Power

Le Motorola Moto G10 Power est un smartphone abordable doté d’un écran Max Vision HD + de 6,5 pouces avec une encoche en forme de goutte d’eau. Il fonctionne avec un SoC Qualcomm Snapdragon 460 et est livré avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage, qui peuvent être étendus jusqu’à 128 Go via une carte mémoire. Lire aussi – Motorola s’associe à Flipkart pour lancer une nouvelle clé 4K Android TV en Inde

À l’avant de l’appareil photo, l’appareil reçoit quatre caméras arrière évaluées à 48 mégapixels (principal), 8 mégapixels (objectif ultra-large), 2 mégapixels (capteur de profondeur) et 2 mégapixels (objectif macro). La caméra frontale s’élève à 8 mégapixels.

Il est soutenu par une batterie de 6000 mAh avec prise en charge d’un chargeur rapide de 20 W et fonctionne sous Android 11. De plus, il est livré avec un lecteur d’empreintes digitales monté à l’arrière, un port USB Type-C, une résistance à l’eau IP52, un bouton Google Assistant dédié, prise en charge de Moto Actions et ThinkShield pour une sécurité améliorée.

Le Motorola Moto G10 Power est au prix de 159€ et sera disponible à l’achat via Flipkart à partir du 15 mars. Il est disponible dans les couleurs Aurora Grey et Breeze Blue.

Caractéristiques, spécifications, prix du Moto G30

Le Moto G30 est une version légèrement améliorée du G10 Power et comporte quelques modifications. Il existe un chipset Qualcomm Snapdragon 662 amélioré, associé à 4 Go de RAM. Il est également pris en charge pour une augmentation de 128 Go de stockage, qui peut être étendue jusqu’à 1 To via une carte microSD.

Le département caméra reste le même que le Moto G10 Power, sauf que la caméra frontale est évaluée à 13 mégapixels. Une autre différence est la présence d’une batterie plus petite de 5000 mAh avec prise en charge d’un chargeur rapide de 20 W. En outre, l’appareil fonctionne sous Android 11, dispose d’un scanner d’empreintes digitales monté à l’arrière, d’une résistance à l’eau IP52, de ThinkShield, d’actions Moto, d’un bouton Google Assistant dédié et d’un port USB Type-C.

Le Motorola Moto G30 est livré avec une étiquette de prix de 199€ et sera à gagner via Flipkart, à partir du 17 mars. Il est disponible dans les options de couleur Dark Pearl et Pastel Sky.