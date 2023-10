Nextbanq, le guide pour comprendre les opportunités offertes par les banques en ligne

Si vous souhaitez changer de banque pour ouvrir un nouveau compte courant ou simplement pour placer votre épargne, un outil en ligne vous sera très utile : Nextbanq. En quoi consiste cet outil et pourquoi choisir ce guide ? On vous explique tout dans cet article !

Qu’est-ce que Nextbanq ?

Difficile de s’y retrouver parmi toutes les offres des banques en ligne. Nextbanq est un site internet qui accompagne les internautes pour choisir leur établissement bancaire en ligne. Aujourd’hui, il existe des dizaines d’offres différentes sur internet, pour trouver la banque en ligne qui nous correspond, il faut parfois s’armer de patience et surtout, être accompagné correctement. Nextbanq est là pour vous aider dans cette décision.

Le principe du site Nextbanq

Ce site internet propose aux internautes de nombreux articles pour être guidé de A à Z et choisir sa banque en ligne.

On pense notamment :

aux classements qui récapitulent les meilleures offres ;

aux comparatifs qui détaillent parfaitement le principe de chaque organisme bancaire ;

aux guides pédagogiques pour savoir utiliser tous les produits financiers correctement et notamment, pour bien investir votre argent ;

à l’actualité partagée.

Pour prendre les meilleures décisions, toutes ces informations partagées vous seront réellement utiles au quotidien. Après votre lecture, les banques en ligne n’auront plus de secret pour vous.

Pourquoi utiliser ce guide ?

L’utilisation de Nextbanq a de réels intérêts pour l’internaute. C’est un site aux multiples qualités, et cela commence par sa transparence. Le site est honnête pour guider au mieux les lecteurs, néanmoins, Nextbanq ne cache pas avoir des partenaires, et ainsi percevoir des rémunérations lorsque certains internautes sont dirigés vers le site ou l’application d’une banque en ligne.

Cependant, le site ne va pas plus mettre en avant un partenaire qu’un autre, sous prétexte que la banque proposerait une rémunération plus élevée. Le site reste transparent et équilibré dans sa démarche.

Choisir ce guide, c’est aussi opter pour la pédagogie. Tout est expliqué de A à Z dans les articles proposés par Nextbanq. Tout le monde, peu importe sa classe et son âge, comprendra les différentes informations partagées en ligne.

Enfin, ce site est totalement indépendant. Même si certains partenariats sont présents, Nextbanq a son propre avis sur chaque banque et aucun accord commercial strict n’est signé entre les partenariats et le site web.

Pédagogie, transparence et indépendance sont réunies pour proposer les meilleures opportunités de gestion financière aux lecteurs.

Les avantages des banques en ligne

Ce site se concentre sur les banques en ligne, car ces organismes bancaires ont de nombreux intérêts !

Des frais réduits

Évidemment, qui dit banque nouvelle génération et entièrement digitale, dit économies ! Ces organismes bancaires ont moins de frais à dépenser pour leur fonctionnement puisqu’ils ont moins de locaux et de salariés à payer.

Ces économies se répercutent de manière positive sur les clients qui ont accès à un service parfois complètement gratuit.

Des services de banque nouvelle génération

Avec la digitalisation de ces organismes, tout est souvent plus simple. Certains services sont plus intéressants, notamment à l’étranger où votre compte bancaire peut être plus facilement utilisé.

Vous pouvez aussi bénéficier des virements instantanés et gratuits vers toutes les banques et surtout avec une somme maximale assez élevée. Aujourd’hui, avec ces services, vous pouvez simplement faire un virement de plus de 500 euros en quelques minutes, par exemple.

Des conseils disponibles

Ce n’est pas parce que la banque est 100 % digitale qu’aucun conseiller n’agit rapidement pour les clients. Au contraire, vous pouvez même parfois contacter un conseiller en début de soirée, ce qui n’est pas toujours le cas pour une banque traditionnelle.

Des produits bancaires diversifiés

Enfin, ces organismes financiers ne proposent pas seulement l’ouverture d’un compte courant. Aujourd’hui, vous pouvez aussi épargner aisément, de même que faire des investissements en étant accompagné.