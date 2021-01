Nvidia RTX 3090 en stock maintenant mais en Angleterre

Voici une bonne nouvelle pour vous: Overclockers UK semble avoir des stocks de Nvidia RTX 3090 disponibles à l’achat dès maintenant. Plusieurs cartes d’entreprises comme Palit, Zotac et Inno3D semblent être disponibles avec au moins un stock à deux chiffres rapporté par le site. Comme pour toutes les technologies de jeu à l’heure actuelle, nous pensons que vous devrez agir rapidement avant qu’ils ne disparaissent tous.

Le seul inconvénient semble être qu’il s’agit de cartes tierces légèrement plus chères que les modèles RTX 3090 Founders Edition. Ce n’est pas une mauvaise nouvelle, car ces cartes sont souvent plus performantes que les modèles badgés Nvidia, et elles ont tendance à avoir un excellent refroidissement, ce qui devrait leur permettre de booster plus longtemps et peut-être même plus rapidement que les cartes FE.

Et bien sûr, il va sans dire que le RTX 3090 est le GPU le plus élevé de Nvidia dans l’espace grand public. Ce ne sont pas des cartes de joueur quotidiennes, même si elles seront bien sûr fantastiques pour cela. Ce sont des machines de productivité et fantastiques pour les personnes qui travaillent dans la production vidéo ou qui ont besoin d’un GPU capable de faire tout ce que vous leur lancez.

GEFORCE RTX 3090 ICHILL X3 24GB GDDR6X PCI-EXPRESS GRAPHICS CARD

GEFORCE RTX 3090 TRINITY 24GB GDDR6X PCI-EXPRESS GRAPHICS CARD

GEFORCE RTX 3090 GAMEROCK 24GB GDDR6X PCI-EXPRESS GRAPHICS CARD

