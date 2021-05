Découvrez le dernier album d’Asaf Avidan -Anagnorisis

Avec ce septième album, Asaf Avidan, l’auteur, compositeur et interprète israélien au succès international et à la voix envoutante nous transporte dans une atmosphère musicale suspendue, où pendulent désordre amoureux et douleur émotionnelle.

C’est à travers ce chemin musical tortueux que la reconnaissance de soi se révèle, et Asaf Avidan parvient une fois de plus à nous transporter dans son univers si particulier et complexe.

Cette expérience musicale nous a donné envie de retracer le parcours hors norme de cet artiste multiculturel, et d’en savoir plus sur les coulisses d’Anagnorisis, cet album au nom énigmatique.

Anagnorisis où la naissance d’un voyage lyrique et poétique

Le septième album d’Asaf Avidan est né après une longue pause musicale et introspective de l’artiste, qui avait ressenti après 10 ans de tournées ininterrompues, le besoin de s’isoler et de se rapprocher de la nature pour pouvoir vivre et écrire différemment.

C’est ainsi qu’entre Tel Aviv et la campagne italienne, Asaf Avidan réalise en collaboration avec Tamir Muskat (producteur de Different Pulses et Gold Shadow) l’album Anagnorisis.

Pour recueillir son inspiration il s’immerge également dans des genres musicaux inexplorés jusque-là, comme le hip-hop des années 90, la pop moderne, le gospel…

« J’écoutais Thom Yorke, The Fugees, David Bowie, Old school Jazz, voire de la pop contemporaine comme Billie Eilish ou Kanye West. Je prenais quelque chose de chacun et je mélangeais le tout dans une jungle schizophrène de personnages, tous travaillant de l’intérieur de moi-même.

Pour le clip d’Anagnorisis, Asaf Avidan travaille au côté de Wim Wenders ( Paris, Texas ou Les Ailes du Désir) qui filme Bobbi Jene Smith, une talentueuse danseuse américaine.

Cela étant et à moins d’être féru.e.s de littérature grecque, l’appellation littéraire Anagnorisis ne vous diras probablement rien.

Ce terme littéraire à consonnance étrange, qui avait été inventé par Aristote, désigne justement le moment ou la reconnaissance de soi se révèle et s’impose subitement au travers d’un élément qui n’était pas connu de prime abord.

Autrement dit, l`album Anagnorisis incarne l’idée de la connaissance accomplie de sa propre identité, d’une prise de conscience, et plus largement d’un retour à l’humain qui s’exprime au travers de la voix et du timbre écorché d’Asaf Avidan.

Asaf Avidan- Une identité culturelle et artistique hors du commun

Asaf Avidan nait en 1980 à Jérusalem. Fils de diplomates, il passe une partie de son enfance en Jamaïque.

Cette expérience marquante influencera profondément l’artiste qui évoluera dans un univers ou les barrières culturelles n’existent pas.

‘’Quand on est enfant et qu’on demeure en Jamaïque, on ne remarque aucune différence entre, par exemple, un caucasien et un asiatique. C’est un peu comme ce genre de reportage ou un chien grandit avec un lion : les deux animaux ont l’habitude.’’

Cette posture cosmopolite permet sans doute à Asaf Avidan de laisser libre cours à la sensibilité exacerbée presque palpable, que l’on retrouve dans l’ensemble de ses œuvres artistiques.

Sa carrière musicale débute en 2006 lorsqu’il créé le groupe folk-rock- Asaf Avidan and the Mojos– groupe avec lequel il enregistre l’année suivante The Reckoning, album qui connaitra un succès à l’international, et pour lequel un disque d’or leur sera remis.

Entre 2009 et 2011, le groupe enchaine les tournées, principalement en Europe et en Israël, avec quelques concerts aux États-Unis, en Chine, au Canada, en Inde, en Autriche …!

Porté par ce succès, Asaf Avidan enregistre en 2013 son premier album solo Different Pulses, qui prendra rapidement la cinquième place des charts français avec l’incontournable titre “Love it or Leave it”.

A l’occasion de la sortie de ce dernier album Anagnorisis en septembre 2020, Asaf Avidan a été invité sur le plateau du programme musical Taratata pour interpréter un improbable et prodigieux duo avec Mc Solaar.

Pour l’heure il y a une bonne nouvelle, puisque Asaf Avidan reprend la route des tournées cet été et jusqu’en 2022, et on pourra notamment le retrouver dès le 29 juin à Sète, puis à Lyon, Marseille…