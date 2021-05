Compléments alimentaires : comment faire le meilleur choix

Aujourd’hui ancrés dans nos habitudes, les compléments alimentaires font désormais partie intégrante de notre quotidien. Composés d’éléments naturels, ils nous aident à compenser des carences, apaiser des maux, améliorer le sommeil, baisser le stress, etc. De nombreuses causes peuvent être à l’origine de ces derniers et nous amener à utiliser des compléments alimentaires. On retrouve notamment la carence en vitamine B12, pouvant entraîner divers déséquilibres sur le corps. Plusieurs marques mettent en avant des compléments visant à apporter ces vitamines manquantes, nous vous comparons ici trois qui se démarquent sur le marché.

Où trouver de la vitamine B12 ?

Le succès grandissant des compléments alimentaires a vu naître de nombreuses marques spécialisées dans le domaine. Parmi les trois que nous allons voir ici, chacune propose des compléments alimentaires visant à pallier les manques notamment occasionnés par des régimes sans viande. Dans les composants contenant de la B12, on retrouve notamment la spiruline.

Dietaroma

Depuis de nombreuses années, cette marque passionnée de phytothérapie s’engage à proposer des produits naturels et efficaces pour les différents déséquilibres rencontrés au cours de notre vie. Leurs connaissances pointues des plantes et de la nature vous assurent des produits efficaces et innovants.

De manière à mettre en avant des compléments alimentaires respectueux de l’environnement, Dietaroma privilégie un engagement local avec des ingrédients d’origine France. Soucieuse de votre santé, Dietaroma propose une large gamme de produits destinés à différents types d’usages.

Particulièrement adaptée aux régimes végétariens, végétaliens et végans, la marque met en avant des produits contenant de la vitamine B12 tel que la spiruline et autres formules adaptées.

Natura force

Marque française, Natura Force met du cœur à l’ouvrage pour proposer des compléments alimentaires de qualité aux consommateurs. En privilégiant des produits 100% naturels et biologiques pour une utilisation compatible avec les différents régimes alimentaires, la marque s’efforce de répondre aux différents besoins de la population. Elle propose ainsi plusieurs produits répondant aux symptômes entraînés par une carence en vitamine B12. Entre autres, la spiruline aide à retrouver la forme suite aux baisses d’énergies occasionnées par celles-ci.

Afin de proposer une expérience efficace et transparente aux consommateurs, la marque s’engage à dévoiler chacun des ingrédients présents dans la composition de ses produits. De cette manière, ce dernier est pleinement informé sur les produits qu’il achète ainsi que leurs bienfaits sur le corps.

Natésis

Parmi les leaders dans la fabrication de compléments alimentaires, Natésis met en avant plusieurs avantages. Sans parler de l’efficacité prouvée de ses divers produits, la marque française privilégie des engagements éthiques importants : ingrédients d’origine naturelle ou bio, agriculture éco responsable, absence d’OGM et pesticides, emballages recyclables… Natésis a tout pour plaire.

En proposant un large choix de produits, elle s’engage à répondre aux divers besoins des consommateurs avec des compléments alimentaires de qualité, et des dosages réalisés en laboratoire. De manière à atteindre vos objectifs, la marque comprend notamment : spiruline, chlorella, oméga 3, huile de krill, etc.

En complément, Natésis vous offre des conseils personnalisés afin de retrouver un équilibre de vie sain.

Un large choix pour vos compléments alimentaires

De manière à pallier les différents symptômes causés par une carence en vitamine B12, plusieurs éléments peuvent être utilisés, notamment la spiruline. Toutefois, des études ont démontré que la relation spiruline / B12 était en réalité ambiguë. Si la spiruline fait partie des éléments végétaux contenant la plus haute quantité de vitamine B12, celle-ci n’est en réalité que peu efficace pour cet usage. Dans le cadre d’une carence, il conviendra alors plutôt d’opter pour des compléments alimentaires principalement axés sur ce problème. À noter par ailleurs que Natésis propose notamment du B12 bio et végan compatible avec les différents régimes alimentaires.

Si toutefois la spiruline n’était pas l’alternative idéale aux baisses de B12, celle-ci s’est prouvée particulièrement efficace dans de nombreuses autres situations. Idéale pour les femmes enceintes, les sportifs et les consommateurs entreprenant un régime minceur, la spiruline est composée à 50% de protéines. Elle permet alors d’entretenir la masse musculaire et assure un regain d’énergie parfois nécessaire lors d’une grossesse ou d’un régime alimentaire particulier. La spiruline apporte ainsi de nombreux éléments nutritionnels nécessaires au bon fonctionnement du corps humain. Naturelle et bio, avec Natésis, vous profitez alors d’une alternative saine et efficace pour vos déséquilibres du quotidien.