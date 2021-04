La vitamine B12 : indispensable pour la santé

Pour un mode de vie sain et équilibré, le corps puise dans ses réserves à la recherche de différentes vitamines et nutriments et notamment la B12. Si la nécessité de celle-ci n’est pas la plus importante en termes de quantité, elle reste cependant indispensable. Ainsi, une carence en vitamine B12 peut avoir des effets néfastes sur la santé, c’est pourquoi il est essentiel d’en comprendre le fonctionnement et de connaître les différents moyens d’augmenter vos apports. Parmi les différentes solutions proposées, les compléments alimentaires voient leur succès grandir de jour en jour.

Les bienfaits de la vitamine B12

La vitamine B12 est indispensable au bon fonctionnement du corps humain et une baisse de ses taux peut avoir des répercussions immédiates sur la santé. En effet, elle s’avère particulièrement indispensable au niveau du système nerveux, des fonctions mentales, du système immunitaire ainsi que la fatigue. À noter que les besoins en B12 varient notamment selon l’âge, ainsi que pour les femmes enceintes et celles qui allaitent.

De cette manière, une carence en B12 peut entraîner différents symptômes, variables d’une personne à l’autre. Parmi eux, on retrouve notamment :

Troubles intestinaux

Troubles nerveux : dépression, psychose

Anémie (fatigue, baisse d’énergie)

Troubles cardio-vasculaires

Perturbation du métabolisme hormonal

Une carence ou baisse légère des taux peut être compensée par un apport supplémentaire en vitamine B12, notamment par le biais de compléments alimentaires contenant des plantes et substances connues pour leurs vertus bénéfiques.

Spiruline et B12 : quel lien ?

Si les compléments alimentaires sont une solution idéale pour compenser un manque de vitamine B12, il est essentiel de correctement se renseigner sur leur composition. On parle notamment du lien spiruline / B12. En effet, la spiruline fait partie des rares végétaux à contenir de la vitamine B12. Toutefois, cette dose contenue est en réalité inactive : non absorbée par notre organisme, celle-ci n’apporte alors que très peu de bénéfices à ce niveau-là.

Cependant, la spiruline propose en réalité de nombreuses autres vertus pour l’homme. Notamment utilisée pour améliorer la vitalité et l’énergie ainsi que pour renforcer les défenses naturelles, celle-ci est en réalité riche en protéines. Elle est alors souvent utilisée par les consommateurs suivant un régime alimentaire sans viande, puisqu’elle leur apporte les nutriments nécessaires. La carence en vitamine B12 étant souvent assimilée à ces régimes, l’assimilation entre les deux est fréquente. Dans le cadre d’une carence B12, il sera plutôt conseillé d’opter pour des compléments alimentaires contenant des composants aux vertus plus effectives que la spiruline.

Les compléments alimentaires : une solution naturelle

Si l’on préconise parfois d’adapter le régime alimentaire afin d’intégrer plus d’aliments contenant de la vitamine B12 ou autres vitamines et nutriments, cette solution n’est parfois pas adaptée, en particulier dans le cas d’un consommateur vegan ou végétarien. Les compléments alimentaires sont alors la solution idéale, compatible et efficace dans de nombreux cas de figure. Toutefois, il est important de noter que la spiruline ne fait pas partie des produits recommandés pour ce cas précis. Celle-ci sera plutôt efficace dans le cadre d’un régime minceur puisque sa teneur en protéine aide au maintien de la masse musculaire parfois manquante lors d’une restriction alimentaire. La spiruline est également efficace afin d’améliorer vos performances physiques en compensant les potentielles carences liées à l’activité. Permettant également de lutter contre la fatigue, vous vous sentirez plus énergique et plus apte à entreprendre une activité physique soutenue.

La spiruline, comme tout autre complément alimentaire, se présente sous une forme semblable à celle d’un médicament. Toutefois, ceux-ci sont en réalité entièrement naturels et ne contiennent que des substances et plantes validées par la Commission européenne. Cette dernière a en effet dressé une liste des différents ingrédients autorisés dans la fabrication de compléments alimentaires, afin que ceux-ci ne proposent que des effets bénéfiques sur la santé. De plus, certaines marques proposent également des produits écologiques, respectueux de l’environnement, bio et naturels afin d’être compatibles avec les différents régimes alimentaires des consommateurs.

Si la spiruline ne s’est pas prouvée efficace dans le cadre d’une carence en vitamine B12, celle-ci présente de nombreux avantages pour d’autres déséquilibres du quotidien tels que la régulation du poids, l’activité sportive… Toutefois, il existe de nombreuses alternatives en termes de compléments alimentaires afin de pallier une carence en B12. En grandes surfaces, pharmacies, commerces spécialisés ou sites dédiés, vous trouverez différents produits adaptés à vos besoins.