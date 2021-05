La sortie du chapitre 1012 de “One Piece” a été retardée à cause de la Golden Week au Japon.

Les scans bruts du chapitre sont maintenant disponibles.

Le prochain épisode du manga s’intitule “Itching”.

Les scans du chapitre 1012 de “One Piece” laissent entrevoir un possible combat entre l’un des vassaux d’Oden et un autre puissant pirate.

Certains initiés de la communauté “One Piece” ont publié le résumé détaillé et les scans bruts du prochain épisode. Les nouveaux détails indiquent que Nekomamushi pourrait combattre le fils aîné de Big Mom, Perospero, pour venger la mort de Pedro. Apparemment, le vassal d’Oden tombe sur Shishilian et Bariete et apprend que Pedro est déjà mort.

Les visons informent Nekomamushi que la personne responsable de la mort de Pedro se trouve également à Onigashima, où elle combat actuellement Carotte et Wanda. Nekomamushi saute en avant des autres après avoir entendu tout cela, selon les spoilers du chapitre 1012 de “One Piece”. Les visons, en particulier Inuarashi et Nekomamushi, ont une dent contre Kaidou et ses sbires.

Kaïdou a tué leur seigneur Kozuki Oden et les a emprisonnés. Une des calamités de Kaïdou, Jack la Sécheresse, a attaqué Zou, détruit l’endroit et tué beaucoup de ses habitants. Son équipe a presque tué Nekomamushi et Inuarashi. Jack est la raison pour laquelle Inuarashi a perdu sa jambe gauche. Et puis il y a Pedro, qui a sacrifié sa vie pour sauver les Chapeaux de paille des pirates de Big Mom pendant l’arc de l’île de Whole Cake.

Nekomamushi est arrivé à Wano Kuni au début de la guerre pour voir et convaincre Marco de les aider. Il ne sait pas que Pedro a été tué et qu’il n’a pas pu atteindre le pays fermé de Wano. Tout le monde devine qu’un combat va réellement avoir lieu dans les prochains chapitres de “One Piece”. Mais, le combat pourrait être intéressant compte tenu de la force et de la puissance que possèdent Nekomamushi et Perospero.

Les spoilers du chapitre 1012 de “One Piece” révèlent également que les fourreaux rouges décident de se séparer pour couvrir plus de terrain puisqu’ils sont en infériorité numérique. Kinemon va de son côté sauver Momonosuke, tandis qu’Izou et Kawa rencontrent Sanji et Zoro. Kiku demande la permission de s’occuper de Kanjuurou. Kinemon l’approuve mais demande à Kiku de l’accompagner.

Le chapitre 1012 de “One Piece” est prévu pour dimanche. Le prochain épisode du manga s’intitule “Itching”.