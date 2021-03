Outriders est à nouveau le best-seller de Steam

La démo gratuite en cours pour Outriders continue de se dérouler dans les joueurs. Après une courte absence, le jeu d’action-aventure du développeur People Can Fly est de retour dans la liste des meilleurs vendeurs de Steam, et peu de temps avant son lancement.

Les joueurs ont pu jouer une partie du début du match des Outriders depuis fin février, et tout comme cela s’est avéré populaire à l’époque, il le fait toujours, arrivant à la neuvième place après avoir brièvement chuté dans le top dix de cette semaine. Certains poids lourds composent le reste du graphique, notamment Red Dead Redemption 2 et Grand Theft Auto 5, qui partagent le graphique ensemble pour la première fois depuis janvier. Les deux jeux en monde ouvert sont actuellement réduits dans une vente Rockstar Steam, Grand Theft Auto 5 actuellement à 63% de réduction.

Loop Hero a été renversé par la poussée de GTA 5, passant de la troisième à la quatrième, et Forza Horizon 4 est toujours représenté deux fois, bien que les deux aient chuté, maintenant aux septième et huitième. Tale of Immortal passe de la sixième à la dixième, et la mise à jour de l’opération Broken Fang de Counter-Strike: Global Offensive est passée de la septième à la cinquième.

Pas de prix pour deviner le numéro un, Valheim continue de se vendre extrêmement bien, maintenant au sommet pendant sept semaines consécutives. Nous avons récemment parlé au développeur Iron Gate, ils ont recommandé aux masses de rester sur Amon Amarth lors de la recherche de nourriture.

Voici la bande-annonce cinématographique des Outriders:

La version complète d’Outriders arrive le 1er avril. Nous avons des guides pour les classes Outriders Legendaries et Outriders, pour vous garder en tête de la courbe.