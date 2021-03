Overwatch n’obtient plus de skins MVP de la ligue

Blizzard a appelé à cesser de créer des skins spéciaux pour les MVP de l’Overwatch League. Le développeur a récemment montré deux d’entre eux pour célébrer les vainqueurs de la Ligue 2020, San Francisco Shock et le MVP de la ligue Byung-Sun ‘Fleta’ Kim des Dragons de Shanghai. Comme l’a noté Kotaku, cependant, Blizzard dit que “c’est la dernière fois qu’un skin sera fait pour le MVP Overwatch League”.

Blizzard publie des skins spéciaux pour célébrer l’Overwatch League depuis 2019. D’abord, nous avons obtenu un skin spécial sur le thème de la pieuvre pour Sung-hyeon ‘JJoNak’ Bang avant d’obtenir un sur le thème des extraterrestres pour Jay ‘Sinatraa’ Won l’année suivante. Nous ne savons pas pourquoi Blizzard freine la création de ces skins, mais nous avons sollicité des commentaires et mettrons à jour cet article si nous avons de nouvelles.

La décision fait suite à un autre appel récent de Blizzard pour retirer le skin spécial de Won. L’ancien joueur d’Overwatch a quitté le jeu pour poursuivre une carrière dans l’esport dans le jeu de tir Valorant de Riot. Sa peau est restée pendant un moment jusqu’à ce que Blizzard l’enlève et remboursements offerts à quiconque l’avait acheté après que Won ait été accusé d’avoir abusé émotionnellement et sexuellement d’un ancien partenaire. A gagné nie l’allégation, et un enquête de Riot est en cours.

Blizzard a depuis rendu privé la vidéo originale révélant le skin MVP de Won, bien que certains tweets favorisant la peau restent. Nous ne savons actuellement pas s’il existe un lien entre le retrait de la peau et les allégations contre Won, bien que nous mettrions à jour cette histoire si nous entendons revenir.

En ce qui concerne les skins actuellement proposés, Kim a un skin Echo sur le thème “ Good vs Evil ”, tandis que San Francisco Shock en a un qui est un spin sur Roadhog. Vous pouvez les consulter tous les deux dans la vidéo ci-dessus.