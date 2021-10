Où faut-il placer la vignette de son assurance auto ?

Comme vous le savez tous, un véhicule terrestre à moteur est obligé d’avoir une assurance, pour prévenir tout accident qui pourrait se produire pendant que vous roulez. Dans cet article, on va parler de la vignette qu’on pose sur notre voiture.

La vignette de couverture automobile n’est souvent pas facile à mettre pour la plupart d’entre nous. Alors, comment peut-on poser une vignette sur la voiture ? Que faut-il savoir sur cette vignette et à quoi sert-elle ?

Qu’est-ce qu’une vignette d’assurance ?

La vignette d’assurance est une couverture pour les automobiles à moteur qui font moins de trois tonnes et demi. Son rôle est de démontrer que la voiture en question est bel et bien assurée. Vous devez savoir que le port de la vignette est obligatoire depuis maintenant plusieurs années.

Selon la loi, elle a été introduite le 09 septembre 1986 en France. Peu importe si vous avez une assurance d’un tiers, le port de cette couverture équivaut à l’assurance responsabilité civile. Une souscription à une telle assurance est provisoire pour un délai de quinze jours. Ensuite, vous recevez le document en règle par votre assureur. Les informations qui sont inscrites sur la vignette sont les suivantes :

Le nom de la compagnie d’assurance, ainsi que le numéro du contrat ;

la date de validité de la couverture ;

l’identification de votre véhicule à moteur.

Les étapes à suivre pour placer une vignette

Pour bien placer une vignette d’assurance sur le pare-brise de votre véhicule ou n’importe quel engin à moteur, vous devez suivre ces étapes explicites pour que la vignette soit bien visible.

Première étape : le découpage

Munissez-vous d’une paire de ciseaux pour le découpage. Cette étape, est très facile. Quand vous aurez votre vignette, vous pouvez voir qu’elle est dans sa boîte et emballée d’un film transparent. Pour l’enlever facilement, vous devez découper un peu les bords transparents qui dépassent. Attention à ne pas découper la vignette. Quand vous aurez fini, vous pouvez la faire sortir de sa boîte en toute sécurité.

Deuxième étape : le pare-brise

Cette étape est très importante, car elle inclut que votre pare-brise soit bien propre. Si vous avez des doutes, passez un chiffon imbibé de produit nettoyant sur le pare-brise.

Troisième étape : la vignette

Une fois les deux étapes accomplies, vous pouvez maintenant enlever la protection qu’il y a sur le dos de votre vignette. C’est une étape très délicate, car vous risquez de la froisser. Pour bien maintenir la vignette qui sera collée sous vos doigts, munissez-vous d’une carte ou d’un couteau pour pouvoir la maintenir.

Quatrième étape : le collage

Cette étape demande de la concentration et du tact. Par ailleurs, vous risquez de faire apparaître des bulles et au fil du temps, elle peut se décoller. Prenez bien soin d’appuyer sur la vignette au moment de son collage. Une fois que c’est fait, vous pouvez vérifier par vous-même que la vignette est bien lisible de l’extérieur.

Pour quelle raison place-t-on la vignette sur le pare-brise ?

Que vous soyez propriétaire d’une voiture, une moto ou autre, vous devez avoir une assurance, même si votre véhicule reste dans votre garage. Une assurance est une protection contre tout incident qui pourrait se produire, mais aussi contre le fait de devoir payer une amende qui va au-delà des 3 600 euros par un contrôleur routier. Vous risquez de vous faire confisquer votre permis ou votre véhicule, et ce, jusqu’à ce que vous régularisiez votre situation avec la vignette d’assurance.

Une vignette d’assurance est une preuve pour vous et qui doit être posée sur le coin inférieur droit de votre pare-brise. Même si vous n’êtes pas dans votre voiture ou moto, un policier peut passer et contrôler, et ce, à tout moment. Il est donc recommandé d’avoir une assurance, vous pouvez comparer les prix en ligne ou choisir la même compagnie d’assurance à laquelle vous avez déjà souscrit.

Placer la vignette d’assurance

Il est impératif de placer votre vignette d’assurance de façon à ce qu’elle soit visible de l’extérieur. Si vous avez une voiture, il faudra la placer à droite de votre par-brise, dans le coin inférieur. Par contre, si vous avez une moto, vous pouvez la placer sur le garde-boue à l’avant en veillant à avoir une bonne visibilité.