Pluto TV va lancer une chaîne MLB gratuite

Lors de la ViacomCBS Streaming Investor Day, Pluto TV a annoncé que la chaîne MLB rejoindrait sa gamme croissante de chaînes sportives.

La station présentera des jeux classiques et emblématiques et des moments forts à partir du 2 mars, avant la journée d’ouverture du 1er avril. La nouvelle chaîne de marque MLB diffusera plus de 200 heures de contenu classique, y compris les jeux emblématiques des World Series et All-Star, des performances marquantes, des épisodes de «Epic Moments», «Baseball’s Seasons» et «Cathedrals of the Game» en plus de clips et listes de lecture présentant les meilleurs jeux du sport légendaire.

La chaîne MLB de Pluto TV rejoint sa chaîne NFL existante, la Major League Soccer, la PGA Tour, le Bellator MMA, le Pac-12 Insider, l’Impact Wrestling, etc. Ces chaînes s’ajoutent aux centaines d’autres offres de contenu disponibles sur la plateforme.

Semblable à la relation entre NFL Channel et NFL Network, MLB Channel ne doit pas être confondu avec MLB Network, qui est disponible sur un service de streaming TV en direct. MLB Network comprend des jeux en direct et des faits saillants, ce que MLB Channel ne fait pas.

«Créer une bibliothèque de contenus sportifs de haute qualité est une priorité pour Pluto TV, et pouvoir ajouter une chaîne de la Major League Baseball pour la première fois est un événement marquant à la fois pour nous et pour les fans de baseball qui sont toujours à la recherche de regardez plus de leur sport préféré », a déclaré Will Gurman, vice-président, Partenariats mondiaux de contenu chez Pluto TV. «En tant que fan de baseball de longue date, je suis ravi que nous puissions offrir le meilleur de la MLB aux téléspectateurs du monde entier et ajouter une institution américaine bien-aimée à notre programmation sportive en constante expansion.»

Pluto TV est disponible en téléchargement gratuit sur Amazon Fire TV, Apple TV, Google Chromecast, Roku, Tivo, les appareils Android et iOS, les consoles de jeu comme Sony PlayStation 4 et Microsoft Xbox One, et la plupart des téléviseurs intelligents. Vous pouvez également regarder directement sur votre PC de bureau ou ordinateur portable.