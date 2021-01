Bridgerton est la plus grande série de Netflix jamais vue

Bridgerton a réussi à atteindre un nombre incroyable de foyers en un mois, ce qui en fait la plus grande émission de Netflix de tous les temps et en battant The Witcher.

Bridgerton est rapidement devenue la plus grande série télévisée de Netflix de tous les temps

Date limite a rapporté les chiffres de la saison 1 pour la série originale Netflix, qui a fait ses débuts le 25 décembre 2020, sur le streamer. L’émission a été regardée par 82 millions de foyers au cours des quatre courtes semaines de sa sortie. Bien que ces chiffres représentent les personnes qui ont regardé une partie de la saison ainsi que l’ensemble des épisodes, c’est toujours un nombre étonnant.

Netflix a célébré la nouvelle en publiant une compilation de TikToks sur le thème de Bridgerton du monde entier

Comme le note le point de vente, l’émission était déjà la cinquième émission la plus diffusée 10 jours après sa sortie, avec 63 millions de téléspectateurs dans le monde. Avec les derniers chiffres, il surpasse l’ancien champion The Witcher , qui a frappé 76 millions de foyers au cours de ses 28 premiers jours. Les autres émissions récentes de Netflix ont été The Queen’s Gambit , qui a attiré 62 millions de personnes, et Lupin , qui a décroché 70 millions de dollars.

Netflix a déjà renouvelé l’émission pour une deuxième saison . Le synopsis de la saison 1 de Bridgerton se trouve ci-dessous.