Pourquoi Apple est-il obsédé par un iPhone sans port?

Une fois de plus, Apple aurait abandonné le port Lightning lors du lancement d’un futur iPhone, peut-être l’iPhone 13. Mais pourquoi?

Sur la base des affirmations de McGuire Wood (alias Jioriku), Apple demande maintenant à ses ingénieurs de travailler sur des solutions potentielles aux problèmes que nous savons tous proviendront de la perte du port Lightning – en particulier l’absence d’option de récupération. Ignorant le fait que cela aurait probablement dû être réglé bien avant maintenant si l’iPhone 13 doit être le premier iPhone sans port, je ne comprends toujours pas très bien quel est le jeu final.

La suppression du port Lightning donnera à l’iPhone le même problème de récupération que celui de l’Apple Watch depuis des années. À savoir, il ne peut pas être restauré ou récupéré sans être rendu à Apple. C’est pourquoi les ingénieurs cherchent apparemment des moyens de résoudre ce problème en ce moment.

Entrez ce qu’on m’a dit s’appelle Récupération Internet. Apple a chargé ses équipes logicielles et matérielles de différentes manières. Permettez-moi d’expliquer les deux aspects de l’histoire d’Apple, en commençant par l’équipe des logiciels. Ils ont chargé certains développeurs de créer un moyen fiable et sûr au niveau Apple pour les utilisateurs de récupérer leurs appareils à la maison. On me dit que les développeurs envisagent d’utiliser l’une des quelques méthodes.

Cela ne semble pas anodin à démarrer, alors Apple doit vraiment veulent tuer le port Lightning pour de bon. Il doit avoir ses raisons à cela, mais je ne les vois pas pendant que je siège ici aujourd’hui.

La résistance à l’eau accrue offerte par la suppression du port Lightning est cool et tout, mais les iPhones survivent assez longtemps sous l’eau telle qu’elle est. Et vous auriez toujours besoin d’un emplacement pour votre carte SIM et de trous pour les haut-parleurs et autres. Ces choses ne seront pas scellées à 100%, port Lightning ou non.

Apple pourrait-il fabriquer des iPhones plus minces en raison de la suppression d’un port? Peut-être. Mais Apple a une histoire de flexion des iPhones et nous préférerions tous plus de batterie qu’un appareil plus mince. Peut-être s’agit-il d’ajouter des batteries plus grosses après tout?

Ensuite, il y a le retour potentiel de Touch ID intégré à l’écran. Apple pourrait-il avoir besoin de plus d’espace pour tout ce que les fabricants de téléphones de magie noire font pour que cela se produise? Peut-être, mais probablement pas. Les goûts de Samsung le gèrent très bien avec leur port USB-C à la remorque.

Donc encore. Pourquoi Apple veut-il se débarrasser du port Lightning? Normalement, je dirais que ce n’est peut-être pas le cas et que le moulin à rumeurs fait juste ce qu’il fait. Mais nous entendons parler de ce mouvement depuis trop longtemps maintenant, et de trop nombreuses sources différentes. Pomme est va finir par devenir sans port, que ce soit cette année ou non.

J’ai juste hâte d’en voir la raison. Je parie que Anker, RAVPower et d’autres pensent exactement la même chose!