Pourquoi avoir recours à la signature électronique ?

Il y a deux aspects les plus importants de la signature électronique. Premièrement, ils donnent à votre document une impression personnelle et la seconde est qu’ils valident vos documents de manière approfondie. Découvrez ci-dessous comment faire une bonne signature électronique :

Comment faire une signature électronique via un service dédié ?

Vous avez été sollicité pour la signature électronique d’un document mais vous ne savez pas comment faire ? Découvrez pas à pas comment faire une signature électronique en toute simplicité.

Avec Yousign, vous pourrez consulter le document que vous venez de recevoir. Assurez-vous, dans tous les cas, que les informations soient correctes. Ensuite, confirmez votre consentement et validez votre identité via un code de sécurité reçu par SMS. Enfin, vous pouvez signer électroniquement votre document.

Pourquoi créer une signature électronique via un service dédié ?

Yousign vous offre la possibilité d’ajouter la signature électronique de manière sûre, simple et sécurisée. Le programme peut signer vos fichiers PDF rapidement. Comme nous l’avons vu précédemment, le processus est très simple à suivre. Cependant, sachez qu’il existe des alternatives à cette solution.

La solution alternative aux services dédiées aux signatures électroniques

Il existe différentes alternatives pour signer un document pdf. Cependant la solution que nous allons vous citer ci-dessous est bien moins pratique qu’un service dédié. Vous perdrez sans doute en termes de praticité, de gain de temps et de confort, cependant, sachez que cette solution existe et nous allons vous expliquer comment la mettre en place ci -dessous :

Comment créer une signature électronique dans Word

Pour créer une signature électronique, il est vivement conseillé de vous assurer que vous appliquez le processus correct ainsi que les étapes.

Vous envisagez de faire une impression de vos documents ? Découvrez la solution présentée ci-dessous. En utilisant la fonction “ligne de signature“, cela vous permet d’ajouter à votre document un espace pour signer un document. Cependant cette méthode est seulement possible pour Windows.

Lancez Word puis ouvrez le document où vous souhaitez intégrer votre signature

Dans le bandeau des fonctions, cliquez sur Insertion

Puis cliquez sur Signature dans la rubrique Texte

La fenêtre de Configuration apparaît, remplissez les champs nécessaires. Vous pouvez ensuite cliquer sur Ok pour confirmer.

Une boîte de signature apparaît dans votre document.

Vous pouvez à présent la sauvegarder au format docx pour ajouter par la suite votre signature numérique.

Découvrez les étapes présentées ci-dessous :

Par ailleurs cette solution ne dispose d’aucune valeur juridique, ne faisant pas appel à un certificat électronique et ne respectant pas les règles instaurées par le règlement européen eIDAS qui encadre les procédés de signature électronique.

Service dédié ou alternative, quelle solution choisir ?

Nous avons vu à travers ce contenu, deux solutions existantes pour faire une signature électronique. La première est un service dédié et pensé pour les PME (petites et moyennes entreprises). Ce service propose une version d’essai de 14 jours. La seconde solution est plus une alternative. Elle propose différentes étapes à suivre de manière assidue afin de signer son document.

Notre solution s’est portée vers Yousign qui apporte une praticité, un gain de temps et une sérénité dans la gestion de ces documents administratifs.

Si vous avez apprécié notre article, n’hésitez à découvrir nos autres articles de blog dans la catégorie High-Tech et à nous laisser un commentaire dans la rubrique dédiée avec votre avis si vous avez pu tester la solution Yousign !