PS Plus février 2021 Jeux PS5 et PS4 la liste

Attention gros mois de Février

Les jeux PlayStation Plus de février ont été officiellement annoncés

Les jeux PlayStation Plus de février ont été officiellement annoncés – et c’est honnêtement une sacrée gamme. Nous savons depuis un certain temps que Destruction AllStars serait l’acte principal de février sur PS5, mais la sélection du mois prochain ne se limite pas à cela.

Control: Ultimate Edition fait également partie de l’accord, disponible sur PS5 et PS4 – une inclusion que nous n’avons jamais vue venir. Et pour compléter les choses, nous avons le Concrete Genie conçu avec amour sur PS4. Pas mal, hein?

Les trois jeux peuvent être téléchargés à partir du mardi 2 février. Destruction AllStars sera disponible pendant deux mois, jusqu’au 5 avril.

Que pensez-vous de cette gamme PS Plus? Donnez-nous votre réaction complète dans la section commentaires ci-dessous.

Destruction AllStars



Dominez le phénomène mondial étincelant de Destruction AllStars – le sport spectaculaire aux heures de grande écoute pour les conducteurs dangereux!

Maîtrisez l’art du combat intense basé sur des véhicules grâce au timing, aux tactiques et aux compétences pour causer des quantités colossales de dégâts, de destructions et de dévastations dans des arènes vibrantes à travers le monde.

Accumulez la destruction derrière le volant ou sautez dans l’arène avec une bande d’action de parkour à couper le souffle en esquivant les attaques, en prenant le contrôle de véhicules ou en utilisant des capacités pour perturber l’assaut des véhicules qui arrivent.

Provoquez suffisamment de chaos pour alimenter votre véhicule héros révolutionnaire AllStars, alimenté par des capacités spéciales.

Une liste de 16 blockbusters Destruction AllStars est excitée et prête à rivaliser au nom du divertissement et de la démolition. Alors, attachez-vous pour des niveaux intenses, explosifs et imprévisibles d’action fluide et battez-vous pour être couronné Champion de la Fédération de destruction mondiale.

Il est temps de courir, bousculer et claquer. Rendez-vous dans l’arène.

Concrete Genie



Le style artistique, quant à lui, est magnifique et nous adorons la qualité presque stop-motion des personnages. Au début, Denska peut sembler un peu froide, mais c’est par conception – c’est littéralement une toile sur laquelle vous pouvez décorer à votre guise. Le mode Peinture gratuite vous permet d’aller dans les différentes zones de la carte et de recommencer sans distraction, ce qui est une bonne distraction. Si vous possédez PlayStation VR, vous pouvez également plonger dans un mode supplémentaire qui agit comme une extension virtuelle de l’événement principal. Vous aurez besoin d’une paire de contrôleurs Move, mais c’est tout aussi fantaisiste, même s’il est un peu mince.

Le mode VR fonctionne à une fréquence d’images régulière, comme c’est le cas, mais malheureusement, le jeu principal faiblit à cet égard. Ce n’est pas un problème constant, mais inhabituellement pour un titre de première partie, la performance prend un coup de temps en temps.

Concrete Genie est une expérience chaleureuse et joyeuse qui embrasse la créativité d’une manière unique. Peindre votre chemin à travers Denska est amusant sans effort, et les génies qui aident Ash à travers son aventure sont charmants. Bien que cet axe principal du jeu soit bien réalisé, le combat semble être une réflexion après coup, car il est caché à la fin. Ceci et quelques problèmes plus petits empêchent le jeu de devenir grand, mais pris dans son ensemble, cela vaut vraiment la peine d’être joué – et aussi joli comme image.

Control: Ultimate Edition

Une présence corrompue a envahi le Bureau fédéral de contrôle… Vous seul avez le pouvoir de l’arrêter. Le monde est maintenant votre arme dans un combat épique pour anéantir un ennemi inquiétant dans des environnements profonds et imprévisibles. Le confinement a échoué, l’humanité est en jeu. Allez-vous reprendre le contrôle?

Gagnant de plus de 80 récompenses, Control est une aventure d’action à la troisième personne visuellement époustouflante qui vous gardera sur le bord de votre siège. Combinant des environnements ouverts avec la construction du monde et la narration emblématiques du développeur renommé, Remedy Entertainment, Control présente une expérience de jeu expansive et extrêmement gratifiante.