Sony a vendu 4,5 millions de consoles PlayStation 5 l’année dernière

Sony a expédié 4,5 millions de PlayStation 5 dans le monde en 2020, comme le révèlent les informations publiées en même temps que le dernier rapport sur les bénéfices de la société. Ce chiffre souligne la capacité actuelle de Sony à produire en masse cette console, qui a été extrêmement difficile à acheter depuis son lancement en novembre.

La demande pour la PlayStation 4 a chuté de façon spectaculaire d’une année sur l’autre, avec 1,4 million d’unités livrées au cours du trimestre d’octobre-décembre, soit une baisse de 77 % par rapport à l’année précédente. En fait, Sony a réussi à vendre moins de PS4 pendant les vacances que de juillet à septembre.

Le meilleur trimestre de l’histoire des Playstations

Dans l’ensemble, l’activité de Sony dans le domaine des jeux vidéo s’est bien mieux comportée qu’il y a un an, l’analyste Daniel Ahmad notant que ce fut en fait le meilleur trimestre de l’histoire de la PlayStation. Le chiffre d’affaires a augmenté de 40 % pour atteindre 883,2 milliards de yens (8,4 milliards de dollars), en partie grâce aux ventes de PS5. Le bénéfice d’exploitation a augmenté de 50 %, à 80,2 milliards de yens (763,3 millions de dollars), en raison de la hausse des ventes de jeux, des abonnements à PlayStation Plus et des meilleures marges sur le matériel PS4.

Sony note cependant que les dépenses liées au lancement de la PS5 ont compensé une partie de ses gains de bénéfices, et confirme également que le matériel PS5 lui-même est vendu à un prix inférieur à son coût de fabrication. Une perte a été subie en raison de « prix stratégiques pour le matériel PS5 qui ont été fixés à un niveau inférieur aux coûts de fabrication », déclare la société.

Il n’y a pas grand-chose à lire dans les chiffres de vente de la PS5 tant que les personnes qui veulent en acheter une ne sont pas réellement en mesure de le faire. Mais au moins, le lancement de la console semble être largement comparable en taille à celui de la PS4 ; la PS4 a également été livrée à 4,5 millions d’unités au cours de son trimestre de lancement.

Microsoft n’a pas publié de chiffres de vente spécifiques pour la série X ou la série S de Xbox dans son rapport sur les bénéfices de la semaine dernière, mais la société a déclaré que les revenus du matériel de Xbox ont augmenté de 86 % par rapport à l’année précédente.