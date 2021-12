Pourquoi opter pour un poêle à pellets ?

Alternative des plus intéressantes créée dans les années 70, le poêle à pellets revient aujourd’hui sur le devant de la scène en proposant les modèles adaptés aux besoins de tous. Présentant de nombreux avantages chaque hiver, ces derniers connaissent un succès grandissant. Nous vous présentons ici ce système des plus performants grâce auquel vous serez en mesure de chauffer votre intérieur de manière efficace et sans vous ruiner.

Le poêle à pellets : une technologie à succès

Ces dernières années, le poêle à pellets connait un succès grandissant auprès des consommateurs à la recherche d’un système de chauffage efficace pour l’hiver. Lassés des chauffages peu performants faisant grimper les factures chaque hiver, les Français se tournent aujourd’hui vers des alternatives plus puissantes et moins coûteuses, telles que le poêle à pellets.

Fonctionnant tout en autonomie grâce à une réserve chargée de pellets, un combustible résultant de sciure de bois compressée, les poêles à pellets sont des systèmes de chauffage qui sauront efficacement chauffer votre foyer lorsque l’hiver arrive.

Quelle est la différence entre un poêle à granulés et un poêle à pellets ?

De manière à pouvoir faire un achat en toutes connaissances de causes, il est indispensable de bien connaître les différences entre les types de poêles existants. Ainsi, le poêle à granulés et le poêle à pellets sont des termes que nous retrouvons régulièrement dans le domaine du chauffage. Il est alors important de noter que ces deux sont en réalité un seul et même type de poêle. En effet, les deux appellations désignent le même système de chauffage fonctionnant grâce à la combustion de sciure de bois compressée en pellets.

Grâce à un taux d’humidité à moins de 10%, le pellet, ou granulé, permet une combustion optimale et, alors, une diffusion homogène et douce de la chaleur dans la pièce ainsi que dans le reste de votre foyer.

Quels sont les avantages d’un poêle à pellets ?

Se distinguant grandement des cheminées et autres systèmes de chauffage, le poêle à pellets est un dispositif aux nombreux avantages. Nous vous présentons ici ce chauffage à succès en quelques points :

Performant : proposant de créer une grande quantité de chaleur en ne consommant que très peu de pellets, ce poêle vous permet alors de chauffer votre foyer de manière efficace durant tout l’hiver.

Autonome : grâce à un réservoir spécialement conçu pour contenir une grande quantité de pellets, le poêle saura vous proposer une grande autonomie afin de pouvoir profiter de la chaleur sans un constant besoin en alimentation.

Économique : les pellets font partie des combustibles les moins coûteux, vous proposant ainsi de vous chauffer tout l’hiver à moindre coût.

Design : avec des finitions travaillées et des coloris tendance, les modèles de poêles à pellets s’intègrent parfaitement avec votre intérieur.

En complément, l’acquisition d’un poêle à pellets est aujourd’hui encouragée par l’État qui met en place des aides financières et fiscales dont pourront bénéficier les Français souhaitant opter pour ce système de chauffage. Ainsi, le prix d’acquisition, pouvant sembler élevé au départ, sera alors grandement réduit afin d’encourager une démarche plus écologique.

Où acheter son poêle à pellets ?

Différentes enseignes proposent aujourd’hui des poêles à pellets à la vente. Nous vous avons préparé ici une sélection de sites spécialisés sur lesquels vous pourrez trouver le poêle à granulés de vos envies.

Leroy Merlin

Leader dans l’art du bricolage, Leroy Merlin est une enseigne à succès, spécialisée dans la rénovation et la décoration d’intérieur et d’extérieur. Retrouvé dans de nombreuses villes de France, il met en avant différents modèles de poêles à pellets qu’il vous sera possible de consulter directement en magasin.

TopChaleur.com

Sur le marché du chauffage depuis près de 20 ans, TopChaleur.com est une entreprise proposant toute une gamme de poêles à pellets, mais également de poêles à bois, cuisinières à bois, chaudières… Pour chaque article, vous profiterez des avis certifiés de clients ayant essayé les produits.

Le choix de la rédaction : Poêle discount

Site de référence dans la vente de poêle à granulés, Poêle discount se spécialise dans ces technologies en proposant tout un catalogue de modèles à ses clients. Mettant en avant les plus grandes marques à des prix des plus intéressants, le site se démarque de ses concurrents.