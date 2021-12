Pourquoi opter pour un shampoing Druydès dans votre routine beauté ?

Alors que la gamme des cosmétiques ne cesse de se développer depuis plusieurs années, il n’est pas toujours simple de trouver le produit de beauté qui vous convient et respecte vos valeurs. En effet, si la prise de conscience environnementale et l’engagement de certaines marques vous permettent aujourd’hui une routine beauté au naturel, certaines enseignes se basent davantage sur un concept marketing qu’une réelle volonté de consommer différemment. Heureusement, des marques émergentes telles que Druydès joue la transparence avec des produits sains et éco-responsables. Nous vous présentons ici le shampoing Druydès pour des cheveux éclatants de santé et une salle de bains zéro déchet.

Shampoing solide : une nouvelle façon de prendre soin de vous

Soucieux de limiter vos déchets afin de réduire votre impact environnemental, vos gels douches ont peut-être été déjà remplacés par des savons solides naturels. Un format économique et durable qui revient au goût du jour pour une maison zéro déchet où vous souhaitez restreindre au minimum les emballages plastiques et superficiels.

Parmi les nombreux flacons de votre salle de bains, les shampoings représentent plus de 500 millions de bouteilles jetées chaque année. Une quantité importante qui n’est pas sans conséquence pour l’environnement et qui pourrait simplement être évitée avec un format solide. Consciente des enjeux de demain, la marque Druydès a donc élaboré des shampoings solides bios et made in France pour prendre soin de vous au quotidien. En modifiant votre routine beauté, vous respectez vos valeurs en toute simplicité, et sans aucun compromis sur la qualité de vos soins.

Une efficacité optimale sur chaque type de cheveux

Si le shampoing Druydes vous permet de respecter davantage l’environnement avec un format solide, il est également l’occasion d’offrir un meilleur soin à vos cheveux. En effet, sans eau dans la formule, l’utilisation de conservateurs chimiques souvent agressifs pour votre cuir chevelu n’est plus nécessaire. De plus, cette marque s’engage avec des shampoings sans sulfate ni paraben. La liste des ingrédients est volontairement réduite pour aller à l’essentiel et favoriser l’action des plantes sélectionnées pour sublimer votre chevelure.

Comme pour un shampoing classique, vous optez ensuite pour la formule la plus adaptée à vos besoins avec des produits dédiés tels que Cheveux secs, Cheveux normaux, Peaux sensibles, Cheveux gras, ou encore un shampoing Druydès spécialement conçu pour les bébés. Quelles que soient vos attentes et les soins nécessaires à vos cheveux, vous avez l’assurance d’une formulation 100 % naturelle qui respecte de la plus belle façon votre chevelure, mais aussi votre peau.

Une entreprise française et transparente

Faire évoluer sa routine beauté n’est pas toujours simple, surtout lorsque vous avez mis des années à trouver les produits qui semblaient vous convenir. Consciente que la communication est essentielle pour accompagner chacun de ses clients, l’entreprise Druydès a mis en place une transparence totale sur la composition de ses shampoings solides, ainsi que tous les autres produits de la marque. Avec des articles détaillés et une présentation claire des engagements et des valeurs de leur équipe, Druydès vous permet d’acheter en parfaite connaissance de cause.

De plus, vous pouvez contacter à tout moment l’équipe de passionnés qui anime cette marque puisque toute l’entreprise est basée en France. Qu’il s’agisse de la fabrication des shampoings solides ou de leur envoi, Druydès est au cœur de l’hexagone afin de vous assurer une qualité de service optimale et limiter son impact environnemental avec une production de proximité.

Un produit écologique et pratique au quotidien

Le shampoing Druydès vous promet également un confort idéal au quotidien. Alors qu’un shampoing liquide encombre votre trousse de toilette à chaque escapade, vous allez découvrir le plaisir de voyager léger avec une routine beauté solide. Avec un pochon adapté qui vous ressemble, il vous suffit de glisser votre shampoing sec à l’intérieur pour un gain de place inédit dans vos bagages. Plus qu’un aspect pratique, vous respectez vos principes et vos engagements jusqu’au bout du monde et en toute simplicité lorsque vous faîtes évoluer vos produits de beauté vers une routine zéro déchet. La marque Druydès vous accompagne d’ailleurs à chaque voyage en vous proposant des pochettes sobres et élégantes pour emporter votre shampoing solide. N’hésitez pas et découvrez les bienfaits du shampoing Druydès pour une salle de bains plus responsable !