Vodka polonaise ou russe : Quelle est la meilleure ?

Lorsque l’on parle de Vodka, la première image évoquée est généralement celle de la Russie d’où elle est originaire. Un héritage indissociable qui s’exporte aujourd’hui à travers le monde entier. Cependant, si la Russie demeure le pays d’origine de la Vodka, de nombreux pays distillent désormais ce type de spiritueux offrant par la même occasion des dégustations différentes à leurs initiés. Nous vous présentons ici les distinctions principales entre la Vodka Russe et la Vodka Polonaise afin de vous guider vers le spiritueux le plus adapté à vos goûts.

Comment est fabriquée la Vodka ?

À l’origine, la Vodka était conçue à partir de pommes de terre et de maïs. Ce spiritueux peut d’ailleurs être fabriqué avec du raisin, de la betterave, de l’oignon ou encore des carottes. En effet, tous les aliments pouvant fermenter peuvent ainsi être utilisés dans la fabrication d’une Vodka. Toutefois, si certaines bouteilles sont encore réalisées de cette façon, la grande majorité des producteurs emploient désormais des grains tels que le blé ou le maïs.

Après avoir été brassée, la Vodka est distillée grâce à un alambique à chauffe directe ou en colonne afin de séparer l’alcool de l’eau et débarrasser la préparation d’éventuelles impuretés. Les vapeurs concentrés étant particulièrement importantes en teneur d’alcool, de l’eau est ensuite ajoutée de façon à présenter une bouteille à 40° ou 37,5° selon les fabricants. La Vodka obtenue est alors consommable immédiatement et ne nécessite pas de temps de vieillissement, contrairement à d’autres spiritueux.

Vodka Polonaise VS Russe : quelles différences ?

Si chaque nation est particulièrement fière de sa Vodka locale, les amateurs du monde entier profitent de deux spiritueux à la puissance différente pour leur plaisir. En effet, bien que ces deux productions répondent au même procédé de fabrication, on observe des distinctions réelles entre une bouteille russe et une bonne vodka polonaise.

La dégustation : une vodka plus ou moins sucrée

C’est la vodka russe qui se distingue des productions polonaises avec un spiritueux plus marqué en alcool, mais aussi en sucre. Parmi les exemples types, la Russian Standard particulièrement plébiscitée par les Russes représentent très bien les classiques du pays. On y retrouve ainsi des ingrédients spécifiques tels que le blé de Sibérie ou encore de l’eau du lac Ladoga à St Pétersbourg. L’amertume de ses grains et les particularités de ses distillations en font donc un alcool fort au goût.

À l’inverse, la vodka polonaise est beaucoup plus douce en bouche. Là encore, vous pouvez goûter une Zubrowska Bison Grass afin d’apprécier la nuance de ses ingrédients, à savoir seigle et herbe de bison issu de l’une des dernières forêts primaires d’Europe, la forêt de Bialowieras. Dans l’exemple de cette vodka polonaise, l’herbe de bison est d’ailleurs très appréciée puisqu’elle confère un caractère doux et une fraîcheur incomparable à l’alcool obtenu.

La consommation : seule ou en cocktail

Les habitudes de consommation dénotent également une différence entre la vodka polonaise et son équivalent russe. En effet, bien que cette dernière soit plus puissante en bouche, elle est le plus souvent servie seule avec des glaçons, qui permettent d’équilibrer la force de l’alcool pour une dégustation plus agréable.

Avec son goût plus doux, la vodka polonaise peut être dégustée seule également, mais se plie davantage à l’exercice des cocktails contrairement à la vodka russe. En effet, sa douceur permet un dosage plus savoureux pour harmoniser des compositions créatives de boissons. De nombreux bars à travers le monde présentent donc des bouteilles polonaises et russes afin de répondre à chaque demande avec la meilleure vodka.

Où acheter votre vodka polonaise ?

Afin de trouver des vodkas polonaises d’exception et déguster des productions qui ne sont exportés qu’en petite quantité par le pays, vous pouvez consulter des sites spécialisés tels que My Alco Shop. Avec des centaines de références et des fiches produits détaillées, vous disposez de toutes les informations requises pour choisir la vodka polonaise qui saura combler toutes vos attentes. Des bouteilles haut de gamme livrées rapidement chez vous pour votre propre plaisir ou offrir à un connaisseur avisé.

Quelles que soient vos envies, ce site de confiance vous garantit un service de livraison soigné et un accompagnement expert pour le choix de votre vodka polonaise !