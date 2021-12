Quelles sont les meilleures marques de vodka polonaise ?

Parmi les spiritueux, la vodka est l’une des boissons les plus connues et les plus utilisées dans les cocktails, ou bien pour la dégustation. Afin de profiter pleinement des saveurs de cette boisson emblématique de l’Europe de l’Est et de la Pologne notamment, il est important de choisir parmi les meilleures marques du marché. Pour avoir le plaisir de goûter une vodka de qualité et avec des saveurs uniques, vous pouvez notamment choisir une vodka polonaise. Spécialisée dans la production de cette boisson, la Pologne fait aujourd’hui partie des pays de référence pour la vodka.

La vodka polonaise : une boisson nationale

Ce spiritueux est traditionnellement produit en Europe de l’Est et plus particulièrement en Pologne où cette boisson est la spécialité. Dans ce pays, la vodka est même considérée comme la boisson nationale avec un musée qui lui est dédiée à Varsovie. Cette variété de vodka se distingue par ses arômes qui proviennent notamment des ingrédients utilisés pour sa production : céréales, pommes de terre, fruits… Apparue dès le 15è siècle en Pologne, la vodka est aujourd’hui une boisson incontournable dans l’ensemble de ce pays. À l’heure actuelle, ce pays produit près de 100 millions de litres de cette boisson chaque année, ce qui le place parmi les principaux producteurs mondiaux avec la Russie, les États-Unis et l’Ukraine.

Quelle marque de vodka polonaise choisir ?

Parmi le large choix de ce type de spiritueux, il convient de connaître les meilleures marques afin de choisir la bonne vodka polonaise. Pour vous aider dans votre choix, nous avons sélectionné pour vous les trois meilleures marques de ce pays spécialiste de la vodka.

Belvedere

Distillée au cœur de la Mazovie, la vodka Belvedere utilise un savoir-faire de plus de 600 ans. Cette vodka est produite à partir de seigle et d’eau pure, ce qui en fait la première vodka super premium au monde. Cette qualité et son goût si particulier participent aujourd’hui au grand succès de cette marque polonaise. Particulièrement reconnue à l’international, la vodka Belvedere fait donc partie des marques les plus réputées sur ce marché.

Zoladkowa Gorzka

Particulièrement connue en Pologne, la marque Zoladkowa Gorzka dispose d’une gamme de vodka classique ainsi que des vodkas aromatisées. Le succès de cette marque de vodka se justifie par le fait qu’elle propose toute une palette de saveurs : infusée à l’herbe, aromatisée au miel, à la menthe… Avec la marque Zoladkowa Gorzka, les amateurs de bonne vodka polonaise ont donc le plaisir de découvrir des saveurs inédites.

Chopin

Fondée en 1992, la vodka Chopin dispose de sa propre distillerie dans laquelle elle produit sa propre vodka à partir de pommes de terre en automne et à partir de seigle le reste de l’année. Ces deux sortes de vodka sont mélangées à de l’eau de puits artésien qui lui donne un goût si particulier. Grâce à ces variétés de vodka haut de gamme, Chopin fait aujourd’hui partie des marques les plus reconnues dans le domaine des vodkas polonaises.

Où trouver les meilleures vodkas polonaises ?

Spécialiste de la vente d’alcool de qualité, le site My Alco Shop s’attache à proposer à ses clients une sélection des meilleurs spiritueux qui soient. En ce qui concerne la vodka, vous retrouverez sur ce site toutes les meilleures marques de vodkas polonaises. Pour profiter pleinement de toutes les saveurs et les spécificités de ces différentes marques, vous pouvez déguster cet alcool pur en tant que digestif, ou bien l’intégrer à vos cocktails : Cosmopolitan, Mojito, Vodka Martini… Les possibilités de dégustations avec la vodka sont nombreuses et regorgent de nombreux goûts différents.

Pour profiter pleinement de tous les plaisirs de la vodka et de ses saveurs, il convient de choisir la meilleure marque qui soit. Afin de vous aider dans votre choix, le site My Alco Shop vous donne tous ses bons conseils pour choisir la bonne vodka polonaise. En fonction de vos préférences et de la façon avec laquelle vous souhaitez déguster ce spiritueux, vous aurez accès à une sélection des meilleures marques proposées sur le marché. Que ce soit pour offrir, ou bien simplement pour vous faire plaisir, n’hésitez pas à découvrir toute la gamme de vodkas polonaises proposées sur le site My Alco Shop.