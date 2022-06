Pourquoi privilégier Netflix pour regarder vos films et séries ?

Depuis toujours, les films tiennent une place importante dans le quotidien des Français. L’arrivée progressive des séries a également été immédiatement adoptée pour son format raccourci et ses intrigues pouvant durer sur plusieurs saisons. Si, durant de nombreuses années, nous avons cumulé les DVDs, cette habitude a rapidement été remplacée lorsque le streaming a vu le jour. Leader mondial, Netflix est une plateforme dont le succès fut immédiat. Comment expliquer sa popularité ? Quels sont les tarifs appliqués ? Qu’en est-il de la récente augmentation du prix de Netflix ? Nous vous présentons en détail une plateforme qui a su allier variété, qualité et accessibilité.

Qu’est-ce que Netflix ?

Entreprise multinationale créée en 1997, Netflix se spécialise dans l’audiovisuel en mettant à disposition diverses œuvres cinématographiques. Sous la forme d’un système de vidéo à la demande, originellement par le biais de livraison de DVD, la société voit son succès grandir au fil des années. En 2007, les fameux abonnements voient le jour, offrant alors l’accès à une multitude de films, documentaires et séries variés.

Plus récemment, Netflix a développé son activité pour finalement se lancer dans la production de séries originales, qu’elle inaugurera avec “House of Cards”. Série à succès, celle-ci marque le début d’une longue liste de production originales Netflix qui feront peu à peu exploser le nombre d’abonnements à la plateforme.

Netflix : quels sont les avantages de la plateforme ?

Aujourd’hui, la majorité des Français profite des avantages d’un abonnement Netflix. Pour passer le temps dans les transports, commencer le week-end en douceur, ou bien se reposer lors d’un dimanche pluvieux, Netflix est la solution à bien des problèmes. Nous vous présentons ici cette plateforme dont tout le monde parle.

Des abonnements adaptés à tous

Lorsque nous regardons nos séries et films, nous avons tous nos petites habitudes et préférences. De manière à répondre à chacune de vos exigences, la plateforme met en avant différents types de formules, parmi lesquelles vous pourrez choisir l’abonnement idéal. Netflix présente 3 formats à ses utilisateurs :

L’abonnement Essentiel : pour visionner vos films et séries sur un seul écran en définition standard

L’abonnement Standard : pour regarder Netflix sur deux écrans simultanés et en haute définition

L’abonnement Premium : profitez de tout le contenu Netflix sur quatre écrans simultanés, avec une excellente qualité allant jusqu’au 4K

Une large gamme de contenus

Dans l’objectif de répondre aux attentes et préférences de chacun de ses utilisateurs, la plateforme Netflix a développé un large catalogue de séries, films, documentaires et dessin animés. Selon vos envies du jour, vous pourrez alors rechercher par catégorie, style ou même par acteur favori. En se basant sur vos goûts, la plateforme réunira également une sélection de contenus que vous pourriez aimer, lorsque vous êtes à la recherche d’une nouvelle série dans laquelle vous plonger. Vous n’avez pas d’idée et ne savez pas quoi regarder ? La plateforme vous propose de vous surprendre en démarrant un programme susceptible de vous intéresser, en reposant sur un algorithme réunissant vos titres préférés.

Une adaptation parfaite

Lorsque nous regardons Netflix, nous avons tous nos petites habitudes et rituels. Certains consacrent cette activité au grand écran de télévision, tandis que d’autres aiment pouvoir emporter leurs programmes préférés partout où ils vont. De manière à satisfaire chacun de ses utilisateurs, la plateforme vous propose une accessibilité sur tous vos écrans : télévision, smartphone, tablette, ordinateur… Profitez de vos séries et films, où que vous soyez.

Netflix : tout ce qu’il y a à savoir sur les tarifs et l’augmentation du prix de Netflix

Si la plateforme est connue de tous pour ses nombreux avantages et services, celle-ci fait également beaucoup parler d’elle depuis sa récente augmentation du prix de Netflix. Significative selon les formules, cette hausse se reflète principalement sur les abonnements Essentiels et Premium :

L’abonnement Essentiel : 8,99 euros mensuels en 2022 (contre 7,99 euros en 2020)

L’abonnement Standard : 13,49 euros mensuels en 2022 (contre 13,99 euros en 2020)

L’abonnement Premium : 17,99 euros mensuels en 2022 (contre 15,99 euros en 2020)

Si l’augmentation du prix de Netflix fut contestée par certains utilisateurs ayant décidé de boycotter la plateforme, cette dernière demeure toutefois leader dans le secteur du streaming.