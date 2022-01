Pourquoi privilégier Toporder pour votre logiciel de caisse ?

Qu’il s’agisse de l’ouverture de votre commerce, du remplacement de matériel défectueux ou d’un simple désir d’opter pour des modèles plus innovants, une caisse enregistreuse peut être acquises à plusieurs occasions. Avec un marché en pleine expansion, nous retrouvons aujourd’hui une multitude de modèles aux fonctionnalités différentes qui sauront vous aider à développer votre commerce de façon optimale. De manière à vous accompagner dans votre choix, nous vous présentons ici Toporder, une marque incontournable dans le secteur.

Une marque encourageant le respect de l’environnement

Entreprise française, Toporder a su se démarquer de ses concurrents sur le marché de la caisse enregistreuse et des logiciels innovants pour celles-ci. Consciente du réel avantage que peut apporter un tel outil dans le quotidien des commerçants, celle-ci s’efforce de mettre en avant un modèle intuitif et novateur. Quel que soit le secteur, ces derniers sauront profiter d’un accompagnement idéal dans leur activité afin d’en maîtriser au mieux les différents aspects.

Répondant non seulement aux normes en vigueur (NF 525), celle-ci s’engage également dans une démarche écologique en proposant des alternatives plus respectueuses de l’environnement. Dans un premier temps, les modèles sous forme de tablette connectée proposés par Toporder sont bien moins énergivores que des caisses enregistreuses classiques et vous permettront d’économiser près de 100 euros chaque année. Par ailleurs, certaines fonctionnalités du logiciel jouent elles aussi un rôle dans l’engagement écologique de la marque. En effet, vous offrant la possibilité de suivre et gérer vos stocks de manière simple et intuitive, vous serez alors en mesure de limiter le gaspillage.

Un logiciel dans l’air du temps

Durant de nombreuses années, les commerçants utilisaient des caisses enregistreuses classiques, permettant principalement d’encaisser les clients. Aujourd’hui, les habitudes et tendances ont évoluées, demandant alors une actualisation des outils utilisés, pour une meilleure efficacité et une activité qui se développe et évolue. Ainsi, de nouveaux logiciels aux multiples fonctionnalités voient le jour, tel que celui mis en avant par Toporder. Parmi les nombreux avantages que propose ce dernier, nous notons tout d’abord une praticité incomparable. Connecté d’un appareil à l’autre (ordinateur, tablette ou smartphone), la gestion est alors grandement facilitée pour les commerçants qui profitent d’un logiciel fluide et intuitif.

D’autre part, le logiciel Toporder a également su se démarquer grâce à son adaptation parfaite aux tendances actuelles. En effet, ces dernières années, le commerce en ligne a connu une expansion sans précédent et représente aujourd’hui une majeure partie des achats des Français. De manière à se plier aux exigences des consommateurs, le logiciel de caisse vous permet alors de mettre en place une solution de Click & Collect. Votre boutique offre ainsi une option d’E-commerce aisément instaurée grâce à SmartCollect. La commande s’ajoute alors intelligemment aux commandes différées. De manière simple et rapide, vos clients peuvent alors récupérer leur commande réalisée en ligne, en boutique.

De nombreuses fonctionnalités pensées pour les commerçants

Si le logiciel de caisse Toporder a su se démarquer pour ses engagements écologiques ainsi que par son adaptabilité aux tendances actuelles, il propose également bien d’autres fonctionnalités des plus avantageuses pour les commerçants, quelle que soit leur activité : boucher, boulanger, fleuriste, etc.

Dans un premier temps, votre logiciel saura effectuer toutes les tâches standard d’une caisse enregistreuse, à savoir l’encaissement et la facturation. Vous profiterez toutefois d’un système simplifié et fluide ainsi que d’une interface facile à prendre en main afin d’encourager le gain de temps à chaque commande. Par ailleurs, celui-ci vous propose un réel outil de communication afin de développer votre portefeuille client de manière optimale. Parmi les fonctionnalités proposées par le logiciel Toporder, nous retrouvons également le suivi détaillé de votre activité et des stocks afin de toujours rester maître de votre commerce. Au moyen de bilans mis à jour en temps réel et accessible à tout moment depuis votre tablette ou smartphone, vous restez informé de votre activité, sous toutes ses formes.

Soucieuse d’accompagner chaque commerçant dans son développement, l’entreprise Toporder met du cœur à l’ouvrage pour proposer un logiciel parfaitement adapté aux besoins de ces derniers. Cette dernière met également à votre disposition un service client attentionné, joignable par téléphone ou par mail afin de répondre à toutes vos questions.