Prêt pour une audition surhumaine? Découvrez Google X et le projet Wolverine d’Alphabet »Gadget Flow

Et si vous pouviez entendre clairement les gens autour de vous avec un portable? C’est exactement ce que Google x Alphabet Project Wolverine vise à faire. C’est un écouteur qui réduit le bruit de fond afin que vous puissiez vous concentrer sur ce que la personne à côté de vous dit ou entendre des annonces importantes. Voici ce que nous savons jusqu’à présent sur le projet Wolverine.

Nous avons tous été dans une salle bondée et avons eu du mal à interpréter ce qu’une personne dit. Mais maintenant tu n’as pas à le faire. X (la société mère de Google) et Alphabet travaillent ensemble sur un nouvel appareil, Project Wolverine, pour isoler les voix des gens dans une pièce remplie.

Pour le moment, peu de détails ont été divulgués. Mais nous visons à partager avec vous les faits saillants et ce que nous savons jusqu’à présent sur Project Wolverine.

Explication du projet Wolverine

Obtenez une audition bionique avec ces écouteurs

Ces écouteurs inédits peuvent isoler les sons. Donc, si vous êtes dans un café bondé ou à une fête, vous pourrez étouffer le bruit indésirable de concentration sur un ami qui vous parle.

Cette technologie est possible grâce au réseau de capteurs et de microphones installés dans les écouteurs. Et Alphabet a décrit cela comme «l’avenir de l’audition». Et à juste titre. Non seulement ce gadget vous permettrait de mieux vous concentrer dans un environnement surpeuplé, mais il pourrait également aider les personnes malentendantes.

Environnements dans lesquels ces écouteurs pourraient prospérer

Pensez aux moments où vous avez manqué une annonce importante dans une gare en raison d’un bruit de fond fort. Ou mal entendre une conversation importante causée par un environnement bruyant. Project Wolverine pourrait empêcher de tels événements en vous permettant de concentrer vos oreilles sur ce qui est important pour vous.

Il y a peu de choses sur la façon dont cela se produira, mais attendez-vous à ce que bouger votre tête dans une direction spécifique aligne les capteurs de l’écouteur avec l’audio que vous essayez d’attirer.

Les gens dans un café

Il est passé par plusieurs conceptions jusqu’à présent

La technologie Wolverine a subi jusqu’à présent plusieurs modifications de forme. Ceci est purement dû à la prise en compte de la physique difficile de plusieurs microphones. Au départ, une partie du matériel du portable était remplie de capteurs qui couvraient tout le côté de l’oreille.

Et si vous allez porter un tel appareil, vous voulez un design discret. Selon certaines rumeurs, Project Wolverine subit encore des mises à jour de conception pour miniaturiser son apparence.