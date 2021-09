Programmer un message sur iPhone

Google a récemment envoyé aux utilisateurs de téléphone Android une fonctionnalité leur permettant de programmer l’envoie d’un message. Cette dernière s’avère être plutôt pratique car on oublie souvent très vite certains petits messages tels que les vœux d’anniversaires et autres quand on est occupé à plein temps. Par ailleurs, les utilisateurs d’iPhone n’ont pas de solution fixe ou officielle pour programmer l’envoi d’un message. Il y a certes des applications proposant cette fonctionnalité mais elles sont majoritairement payantes. Pour celles qui sont gratuites, elles ne permettent pas de programmer l’envoi automatique du message, elles vous rappellent juste la date à laquelle vous avez prévu d’envoyer votre message et elles sont plutôt rares. Alors, vous pouvez télécharger l’application Raccourcis consacrée à Apple qui vous permettra de créer des automatisations assez simples et ainsi vous pouvez programmer l’envoi d’un message sur votre iPhone fréquemment. Ci-dessous, vous aurez quelques étapes de programmation d’un message sur un téléphone iPhone:

Télécharger l’application Raccourcis ou Scheduled

L’application Raccourcis proposée par Apple vous permettra de faire des scripts d’automatisation qui pourront se charger de réaliser certaines opérations pour vous. Vous pouvez aussi opter pour l’application Scheduled qui est d’ailleurs très simple à utiliser et gratuite mais le seul souci c’est qu’il vous forcera juste à envoyer le message à temps mais ne permettra pas d’envoyer le message automatiquement. Scheduled est disponible en français.

Créer une automatisation

Ouvrez l’application Raccourcis et aller dans la rubrique consacrée à l’automatisation puis appuyez sur le bouton ou symbole “+” si vous avez déjà des scripts d’automatisation. Par la suite, cliquez sur “Créer une automatisation perso” puis choisissez “Heure de la journée”.

Définir la périodicité de l’envoi de votre message

Il s’agit ici de définir le jour, le mois, l’heure et autres. Pour cela, vous devez sélectionner “Heure de la journée” pour définir l’heure d’envoi du message, puis choisissez la périodicité d’envoi de votre message.

Définir les différentes actions

A cette étape, vous devez définir l’action du script. Pour cela, vous devez cliquer sur “Ajoutez une fenêtre” et écrire dans la barre de recherche “Envoyer un message” puis choisir l’action “Envoyer un message”. Cette action permet d’envoyer votre message au destinataire.

Renseigner votre message et valider

Pour écrire le contenu de votre message, vous devez cliquer sur le mot “message” qui s’affiche en couleur bleu et appuyer par la suite sur le mot “destinataire” qui lui aussi est en bleu, ceci pour choisir le contact à qui le message est destiné. Ensuite, appuyez sur “OK” pour valider puis sur “suivant”. Si vous souhaitez que le message soit automatiquement envoyé, vous devez chercher l’option “Demander avant d’exécuter” et cliquer sur “Ne pas demander” pour valider votre choix. Enregistrez ensuite votre script en cliquant sur le bouton “ok”. Votre message sera ainsi envoyé automatiquement à la date et la périodicité que vous aurez choisie et s’il ne s’agit que d’un seul message, assurez-vous de supprimer votre script après la date du message en mettant votre doigt dans l’onglet et en le faisant glisser sur le script puis terminez en cliquant sur “supprimer”.