Les injections d’acide hyaluronique : un marché en plein développement

Avec les années, la peau a tendance à s’abîmer et se dessécher. Pour remédier à ce problème inévitable, la meilleure solution existante correspond aujourd’hui aux injections d’acide hyaluronique. En plein développement, cette pratique est particulièrement efficace et de plus en plus de Françaises y ont recours. Les bienfaits de cette intervention sont très impressionnants et permettent de retrouver une peau parfaitement saine. Si les bénéfices de ce type d’intervention sont donc réels, il convient de réaliser ce genre d’injection sous certaines conditions et notamment en vous rendant en centre spécialisé. Retour sur cette pratique en plein développement.

Les injections d’acide hyaluronique : un véritable phénomène

L’acide hyaluronique est un composant présent naturellement dans le tissu cutané qui permet à la peau d’être suffisamment hydratée. Néanmoins, chaque décennie, la production de ce composé baisse de 6%, ce qui entraîne un relâchement cutané, un assèchement de la peau et favorise l’apparition de rides. Les injections d’acide hyaluronique permettent ainsi de combler cette baisse et de garder une peau saine et suffisamment hydratée. Particulièrement utilisé dans les crèmes de soins, ce produit peut donc être injecté directement dans la peau du fait qu’il ne présente pas de risque sanitaire et n’est pas allergisant. Pour que les bienfaits de ces injections soient les plus efficaces, il convient de faire réaliser cette opération par des professionnels du secteur.

Les risques des injections soi-même

Si les bienfaits de l’acide hyaluronique ne sont plus à prouver, il est néanmoins important de s’assurer de la qualité des produits utilisés et de la manière avec laquelle ils sont utilisés. En effet, depuis quelques semaines, on voit apparaître sur les réseaux sociaux et notamment sur Tik Tok, des vidéos montrant des personnes réalisant elles-mêmes des injections d’acide hyaluronique. Pour se faire, elles utilisent le Hyaluron Pen, un système d’injection utilisé par les personnes diabétiques. Si ce système est adapté pour se piquer dans le ventre notamment, il est trop agressif pour réaliser une injection sur le visage, une partie particulièrement sensible du corps. La réalisation d’injection d’acide hyaluronique soi-même peut avoir des conséquences particulièrement dramatiques du fait que la qualité des produits n’est pas forcément vérifiée, mais surtout à cause d’un environnement et des produits non stérilisés.

Les bienfaits des injections d’acide hyaluronique en centre spécialisé

Étant un composant naturellement présent dans la peau, l’acide hyaluronique est donc parfaitement absorbé par l’organisme et ne présente pas de risque pour la santé. Pour profiter pleinement de ses bienfaits, il convient de réaliser des injections de ce produit dans des centres spécialisés. Selon la viscosité du gel utilisé, il est possible de résoudre différents problèmes de peau :

Combler un pli ou une ride

Effacer les ridules

Restaurer les volumes du visage

Corriger les cernes

Revitaliser la peau

Quelles sont les zones où il est possible d’injecter de l’acide hyaluronique ?

Ce type d’opération est réalisé pour effacer les petits défauts de la peau du visage. N’ayant pas d’effets secondaires, ce genre de produit permet de revitaliser et réhydrater efficacement la peau sans aucun risque. Sachez que, depuis 2011, l’Agence Française de Sécurité Sanitaire interdit l’injection de ce type de produit dans la poitrine, afin d’éviter d’éventuelles perturbations dans le dépistage du cancer du sein.

Où faire des injections d’acide hyaluronique à Paris ?

Si les bienfaits des injections d'acide hyaluronique sont donc bien réels, il convient de réaliser ce type d'opération dans des conditions adaptées. Oubliez donc la possibilité de faire vous-même une injection de ce produit, cela pourrait avoir de graves conséquences sur votre santé. Afin de profiter pleinement des bienfaits de l'acide hyaluronique, il est recommandé de vous rendre dans une clinique spécialisée en médecine esthétique. Un établissement spécialisé vous garantit une expérience confortable et un résultat optimal pour retrouver une peau saine et hydratée. Accompagnés par des professionnels, vous serez ainsi bien conseillée et rassurée pour votre opération.