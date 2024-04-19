Promotion exceptionnelle sur le Google Pixel 7a : voici la meilleure offre de l’année pour un smartphone de pointe !

Profitez dès maintenant de l’offre sur la Google Pixel 7a à un prix record de 349 €.

Alors que Google s’apprête à lancer son nouveau téléphone Pixel 8a lors de la conférence I/O le mois prochain, les amateurs du modèle de l’année dernière peuvent profiter d’une offre exceptionnelle. La Google Pixel 7a est actuellement proposée à 349 €, soit une baisse de 150 € par rapport au prix initial de Google et 25 € de moins que le précédent record. Il s’agit du meilleur prix jamais observé pour une version déverrouillée sans nécessité d’échanger un autre appareil. Cette réduction est disponible pour les modèles en noir, bleu clair et blanc chez plusieurs détaillants, y compris Amazon, Best Buy, Target et sur le magasin en ligne de Google. L’offre est valable jusqu’au 4 mai.

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Caractéristiques et valeur du Pixel 7a

Le Pixel 7a est considéré comme le meilleur choix économique parmi les téléphones Android, selon notre guide. Sam Rutherford de Engadget lui a attribué une note de 90 dans sa critique de mai dernier. Avec une telle réduction, ce téléphone reste d’un excellent rapport qualité-prix. Ses caméras surpassent pratiquement toutes les autres dans cette gamme de prix, et il offre une version d’Android presque sans bloatware. Son processeur Tensor G2 peut parfois chauffer, mais reste largement performant pour les tâches quotidiennes. Bien qu’il ne bénéficie pas de mises à jour aussi longues que le Pixel 8 phare, il recevra des mises à jour du système d’exploitation jusqu’en mai 2026 et des mises à jour de sécurité jusqu’en mai 2028.

Design et performances à un prix accessible

Malgré un design majoritairement en plastique et un écran OLED de 6,1 pouces, le Pixel 7a offre une qualité plus que satisfaisante pour son prix. L’écran peut atteindre un taux de rafraîchissement de 90Hz, ce qui n’est pas au niveau des modèles haut de gamme mais assure un défilement plus fluide que sur de nombreux téléphones Android bon marché. De plus, bien que la charge sans fil du Pixel 7a ne dépasse pas les 7,5 W, la présence de cette fonctionnalité est un plus appréciable. L’autonomie de la batterie est solide, même si la charge filaire n’est pas la plus rapide à 18 W.

Considérations futures et options actuelles

Si vous n’avez pas un besoin urgent d’un nouveau téléphone, il pourrait être judicieux d’attendre la sortie du nouveau modèle A-series dans quelques semaines, suivant la tradition de Google. Plusieurs fuites sur le Pixel 8a suggèrent un appareil plus en phase avec le Pixel 8 actuel. Le prix exact du nouveau téléphone reste incertain. Cependant, si vous souhaitez mettre à niveau votre téléphone dès aujourd’hui et maintenir un budget serré, cette offre devrait rester avantageuse même après la conférence I/O. Il est également bon de savoir que les Pixel 8 et Pixel 8 Pro sont actuellement en promotion à 549 € et 799 € respectivement, bien que ce ne soient pas les prix les plus bas jamais enregistrés.