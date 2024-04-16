Android 15 : la mise à jour du siècle arrive ! Est-ce que votre smartphone est prêt ?

Google lance Android 15, une évolution majeure de son système d’exploitation mobile.

Google annonce Android 15 : ce qu’il faut savoir

Google a récemment annoncé Android 15, marquant la prochaine grande évolution de son système d’exploitation mobile. Comme pour les versions précédentes, le développement suivra un cycle en trois phases, débutant le 16 février 2024. Cette première phase est destinée aux développeurs et aux fabricants de téléphones, leur donnant un premier aperçu des changements pour se familiariser avec le nouveau logiciel. Cette approche permet à Google de s’assurer que Android 15 sera compatible et optimisé pour une large gamme d’appareils dès sa sortie officielle.

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Compatibilité d’Android 15 : quels téléphones recevront la mise à jour

La phase de Preview Développeur d’Android 15 est initialement disponible uniquement pour les smartphones Pixel de Google. Voici la liste complète des appareils compatibles :

Pixel 8 et Pixel 8 Pro

Pixel 7 et Pixel 7 Pro

Pixel 7a

Pixel 6 et Pixel 6 Pro

Pixel 6a

Pixel Fold

Pixel Tablet

Avec le temps, Android 15 sera déployé sur davantage de téléphones d’autres fabricants, mais durant les phases de Preview Développeur et de Beta précoce, seuls les appareils Pixel listés pourront tester Android 15.

Dates de sortie de la Preview Développeur d’Android 15

Le 21 mars, Google a mis à disposition la Developer Preview 2 d’Android 15, téléchargeable via la page de ressources Android officielle. Cette mise à jour fait suite à la Developer Preview 1, lancée en février. Ceux qui ne disposent pas d’un appareil compatible peuvent tout de même tester Android 15 et développer leurs applications grâce à l’émulateur Android officiel inclus dans le kit Android Studio.

Date de sortie de la Beta d’Android 15

Le 11 avril, Google a lancé la Beta 1 d’Android 15 pour le grand public, marquant ainsi la transition de la phase de Preview Développeur à celle de Beta. Le processus de beta testing est ouvert à tous et ne nécessite aucune invitation spéciale. Pour tester la Beta d’Android 15, il suffit d’enregistrer son appareil dans le programme de beta publique. Cette version est nettement moins bogueuse que les builds de développement et est la seule que nous recommandons aux passionnés de tester. Google prévoit de lancer un total de quatre mises à jour beta dans les mois à venir, la quatrième étant prévue pour la fenêtre de juillet-août, indiquant que la version est presque prête pour le grand public.

Date de sortie finale d’Android 15

La phase de beta testing de la nouvelle itération d’Android est la plus longue et implique plusieurs sorties de mises à jour beta. Pour Android 15, la Beta 1 a été lancée en avril, avec un objectif de stabilité de la plateforme fixé pour juin. Bien que Google n’ait pas encore annoncé de date précise pour le lancement de la version stable d’Android 15, il est très probable que cela se produise vers la fin du troisième trimestre de 2024. En se basant sur les lancements précédents, Android 14 ayant été lancé en octobre et Android 13 en août, on peut s’attendre à ce qu’Android 15 soit disponible entre septembre et octobre. Toutefois, cette fenêtre pourrait varier en fonction de la profondeur des changements et de l’ampleur de l’optimisation logicielle nécessaire.

Android 15 promet de transformer l’expérience utilisateur avec des fonctionnalités innovantes et une performance améliorée.