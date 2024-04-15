Les couples en dangers : le Google Pixel 8 dévoile une fonctionnalité de suivi révolutionnaire, utilisable sans connexion !

La nouvelle fonction de suivi hors ligne du Google Pixel 8 offre une sécurité améliorée et une tranquillité d’esprit

Le Google Pixel 8 intègre enfin la fonctionnalité de suivi hors ligne tant demandée

Google a officiellement lancé son réseau Find My Device, permettant aux utilisateurs de suivre leurs appareils même lorsqu’ils sont hors ligne. Ce déploiement mondial, qui commence aux États-Unis et au Canada, promet une expérience de suivi améliorée pour les utilisateurs d’Android dans le monde entier. Si vous vivez hors de ces pays, il faudra peut-être attendre un peu avant de pouvoir utiliser cette fonctionnalité de suivi sur votre appareil Pixel 8.

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Suivi hors ligne désormais possible avec le Pixel 8

Google vise le déploiement mondial de son réseau Find My Device pour le Pixel 8. Cette fonctionnalité aidera les utilisateurs à suivre leurs appareils même en l’absence de connexion internet ou de données mobiles. Auparavant, la fonctionnalité Find My Device n’était efficace que lorsque l’appareil était connecté à internet. Avec le nouveau réseau Find My Device, cependant, les utilisateurs peuvent localiser des appareils hors ligne en utilisant plus d’un milliard d’appareils Android à l’échelle mondiale, en exploitant la proximité Bluetooth pour un suivi précis. Cette avancée technologique utilise la technologie Bluetooth Low Energy (BLE) pour maintenir une communication minimale entre les appareils sans épuiser la batterie. L’utilisation de cette technologie permet également à Google de créer un réseau dense capable de localiser des appareils même dans des conditions les plus défavorables. Les utilisateurs bénéficient ainsi d’une tranquillité d’esprit accrue, sachant que leurs appareils peuvent être retrouvés même en mode avion ou lorsqu’ils sont éteints.

Fonctionnalités exclusives pour la gamme Google Pixel 8

Les propriétaires de Google Pixel 8 et Pixel 8 Pro bénéficieront de privilèges exclusifs, car le matériel spécialisé des Pixel permet le suivi des appareils même lorsqu’ils sont éteints ou que la batterie est déchargée. Cette fonctionnalité, qui devrait être étendue aux futurs modèles Pixel, améliore l’expérience utilisateur et distingue les appareils Pixel de la concurrence. Grâce à cette capacité, les utilisateurs peuvent rester assurés que même en cas de perte ou de vol, la localisation de leur appareil reste possible. Cette intégration profonde au sein du système d’exploitation Android permet également une synchronisation transparente avec les services Google, offrant ainsi une expérience utilisateur cohérente et intégrée. En outre, cette innovation positionne Google à l’avant-garde de la technologie de suivi, mettant en lumière leur engagement à fournir des solutions de sécurité de pointe pour leurs utilisateurs.

Compatibilité étendue

En plus des appareils Pixel, le réseau Find My Device est compatible avec les étiquettes Bluetooth de Chipolo et Pebblebee, avec un support prévu pour plus de marques prochainement. Les utilisateurs peuvent attacher ces étiquettes à divers objets tels que portefeuilles et clés pour un suivi sans faille, même sans Bluetooth intégré. Cette extension du réseau à des appareils non Google ouvre de nouvelles possibilités pour les utilisateurs souhaitant sécuriser une variété d’objets personnels. En permettant cette compatibilité étendue, Google facilite la vie quotidienne de ses utilisateurs en simplifiant le suivi de leurs biens les plus précieux. Cette approche universelle montre l’engagement de Google à utiliser sa technologie pour améliorer l’expérience utilisateur au-delà de leurs propres produits.

Vie privée et sécurité renforcées

À l’instar du réseau Find My d’Apple, Google accorde la priorité à la vie privée et à la sécurité dans son réseau Find My Device. Les utilisateurs reçoivent des alertes pour les traceurs inconnus, garantissant l’intégrité des données et la protection contre le suivi non autorisé. Le cryptage de bout en bout et les rapports de localisation d’appareils agrégés renforcent davantage la protection des informations utilisateur. Ces mesures de sécurité sont conçues pour empêcher les abus potentiels tout en fournissant un service fiable aux utilisateurs. Google continue de développer ses politiques de confidentialité pour s’assurer que les données des utilisateurs sont gérées de manière responsable et transparente, offrant une protection robuste sans compromettre la fonctionnalité.