Quel est le meilleur hébergement dédié en 2021 ?

Quel que soit votre secteur d’activité, il convient aujourd’hui d’avoir un site web performant et parfaitement sécurisé. Pour profiter de performances optimales, il convient de s’intéresser aux aspects techniques et notamment l’hébergement de votre site. Aujourd’hui, il existe aujourd’hui plusieurs entreprises proposant des hébergements dédiés permettant aux propriétaires de sites web de bénéficier d’un service performant de manière à garantir le bon fonctionnement de leur site.

Afin de choisir le meilleur hébergement dédié, nous vous présentons ici plusieurs offres proposées sur le marché en 2021. Grâce à notre comparatif des meilleurs hébergeurs du domaine, vous pourrez choisir la société la plus à même de vous offrir un service de qualité et toujours à vos côtés pour garantir les performances de votre site web.

Pourquoi choisir un hébergement dédié ?

Avoir un site web est une chose essentielle, mais garantir son bon fonctionnement fait également partie des éléments à prendre en compte. S’il est possible d’héberger son site à moindre coût, sachez que votre site sera généralement placé sur des serveurs mutualisés. Ce type de serveurs accueille donc plusieurs sites et partage les ressources des serveurs entre ces différents sites. En fonction de vos besoins, les performances de ce type peuvent donc s’avérer insuffisantes.

Afin de s’assurer d’un service efficace, de plus en plus d’entreprises optent aujourd’hui pour les serveurs dédiés. Comme leur nom l’indique, ces serveurs sont entièrement consacrés à l’hébergement d’un seul et unique site. Opter pour ce genre de serveurs, c’est donc l’assurance de profiter au maximum des capacités du disque de stockage et d’un service de maintenance toujours présent pour résoudre les éventuels dysfonctionnements et assurer la sécurité de votre domaine.

Quels sont les meilleurs hébergeurs dédiés ?

Dans le cas où vous n’êtes pas connaisseur, il peut s’avérer compliqué de choisir parmi les différentes offres proposées sur le marché. Pour vous éclairer dans votre choix, nous vous présentons ici les meilleurs hébergeurs dédiés en 2021.

PlanetHoster

Parmi les principaux acteurs de ce marché, on retrouve la société PlanetHoster. Afin d’offrir un service performant et flexible, cet hébergeur a fait le choix de l’hébergement basé sur le Cloud. Avec un support technique joignable 24h/24, cet hébergeur offre un niveau de services particulièrement élevé et propose plusieurs fonctionnalités pour ses clients :

Choix du datacenter : France ou Canada

Trafic et bande passante illimités

AutoPeakPower pour ajuster la puissance du serveur dédié

Infomaniak

À l’instar de PlanetHoster, Infomaniak a fait le choix de proposer à ses clients un hébergement dédié basé sur le Cloud. Proposant des offres à des prix abordables, cet hébergeur offre la possibilité à ses clients d’adapter au mieux leur offre en fonction de leurs besoins : espace de disque disponible, accompagnement, bande passante… À tout moment, Infomaniak offre la possibilité à ses clients d’ajuster leur offre et ainsi de profiter d’un service toujours adapté à leurs besoins.

Nexylan : le choix de la rédaction

Présent depuis plus de 10 ans sur le marché de l’hébergement dédié, Nexylan est une société qui vise à proposer un service haut de gamme à tous ses clients. Hébergeant aujourd’hui les sites de grandes entreprises sur des serveurs dédiés, cette société garantit un service très performant et une équipe technique joignable à tout moment pour assurer le bon fonctionnement des sites. Proposant un hébergement infogéré, Nexylan permet à ses clients de garder la main sur la gestion de leur site et d’adapter au mieux leur offre selon l’évolution de leurs besoins. Sur le marché actuel, cet hébergeur apparaît comme l’un des plus qualitatifs.

Comment bien choisir son hébergement dédié ?

Bien choisir son serveur dédié est donc un élément primordial pour assurer le bon fonctionnement de votre site web. Parmi les principaux points à prendre en compte dans votre choix d’hébergement dédié, on peut citer :

Niveau de gestion proposé

Ressources allouées à votre site

Stabilité et performances du service

Disponibilité du support technique

Parmi les sociétés proposant un service optimal pour héberger les sites aujourd’hui, Nexylan apparaît comme la référence dans le domaine. Afin de garantir le bon fonctionnement de votre site et bénéficier d’un accompagnement de qualité, n’hésitez donc pas à découvrir l’offre sur-mesure proposée par cette société française.