L’hébergement dédié : un indispensable pour votre site

Lorsque vous êtes propriétaire d’un site web, plusieurs questions doivent faire l’objet d’une réflexion approfondie. Pour s’assurer de la sécurité et de la performance de votre site, il s’avère essentiel de s’intéresser à votre choix d’hébergement. En effet, aujourd’hui, il existe de nombreuses plateformes qui vous proposent des solutions pour héberger votre site. Afin de profiter du meilleur service possible, sachez qu’il est possible de bénéficier d’un hébergement dédié, un service qui présente de nombreux avantages au quotidien. Pour mieux comprendre l’intérêt et tous les avantages que présente un hébergement dédié, nous revenons ici en détail sur ce type d’hébergement de sites et sur l’un des leaders du secteur, Nexylan.

Un hébergement dédié : qu’est-ce que c’est ?

Garantir le bon fonctionnement de son site et la protéger les données collectées sont aujourd’hui des enjeux majeurs pour toutes les entreprises. Afin de profiter des meilleures performances possibles, il est désormais possible de recourir à un hébergement dédié pour son site. Comme son nom l’indique, ce type de solution est réservé à un seul et unique client. De plus en plus utilisé par les entreprises, ce type d’hébergement s’avère plus sécurisé et garantit une maintenance pour résoudre tous les éventuels problèmes. Ces hébergements dédiés peuvent se faire sur des serveurs physiques dans des data centers ou bien via le cloud.

Quels sont les avantages d’un serveur dédié ?

Pour pouvoir fonctionner, un site doit être placé sur un serveur qui est géré par un hébergeur soit dans des data centers ou via des solutions cloud. Contrairement aux serveurs mutualisés qui sont utilisés par plusieurs sites, les serveurs dédiés sont donc réservés pour accueillir un seul et unique site. En optant pour cette solution pour votre site, vous profiterez de multiples avantages.

Des ressources dédiées

L’un des premiers atouts d’un serveur dédié pour votre site est que vous profitez pleinement des ressources techniques uniquement pour votre site. L’espace disponible sur les disques durs sont donc dédiés uniquement à votre site, lui assurant ainsi des performances optimales et un trafic fluidifié.

Une sécurité renforcée

Lorsque vous choisissez un serveur mutualisé, vous êtes confronté à des risques plus importants puisque vous partagez l’hébergement avec d’autres sites. En optant pour un serveur dédié, vous bénéficiez d’une sécurité optimale qui est garantie par une équipe de maintenance qui veille au bon fonctionnement de ces serveurs dédiés.

Une plus grande liberté d’utilisation

Une des raisons qui peuvent vous motiver à opter pour un serveur dédié est que vous profitez d’une totale liberté dans l’utilisation de l’espace de votre disque. En effet, étant donné que vous n’avez pas à partager votre disque, vous pouvez plus facilement prévoir une augmentation du trafic dans le cas où vous souhaitez développer votre site. Une solution qui est donc particulièrement adaptée pour faire face à un développement ou des pics de trafic sur votre site.

Un meilleur contrôle

Que vous souhaitiez diminuer l’espace disque ou bien au contraire développer votre activité avec une nouvelle application, le serveur dédié présente l’avantage d’un contrôle total sur le volume de données. L’hébergement sur ce type de serveurs s’avère donc particulièrement intéressant pour vous adapter facilement à une évolution du trafic sur votre site.

Un atout pour le référencement

Un autre atout du serveur dédié concerne le SEO de votre site. En effet, dans le cas où vous utilisez plusieurs adresses IP séparément, les moteurs de recherche peuvent avoir tendance à classer votre site parmi les spammers. Contrairement au serveur mutualisé, le serveur dédié vous permet d’éviter ce risque de pénalité pour cause de doublons et évite ainsi ce risque pour votre SEO.

Pourquoi choisir les serveurs dédiés de Nexylan ?

Garantir les performances et la sécurité de son site sont aujourd’hui des points essentiels pour toutes les entreprises. Afin de répondre au mieux aux besoins de tous les professionnels, Nexylan propose aujourd’hui sa solution d’hébergement dédié avec une équipe d’experts entièrement consacrée à la gestion technique de leur infrastructure.

Disposant de ses propres data centers en France, cette société propose aujourd’hui une solution particulièrement intéressante et adaptée pour répondre aux besoins des plus grandes entreprises. À chacun de ses clients, Nexylan garantit performance et sérénité pour une meilleure gestion des sites et applications web.