WhatsApp et la plupart des alternatives partagent le même problème

Dois-je migrer vers Signal, Threema ou Telegram? Non, car ils ont tous – WhatsApp inclus – le même problème: ce sont des jardins clos. Imaginez un monde où pour chaque destinataire de messagerie utilisant un domaine distinct, j’aurais besoin d’un client de messagerie distinct? Ou en d’autres termes: les utilisateurs de Gmail ne peuvent communiquer qu’avec les utilisateurs de Gmail.

Commençons par le courrier en premier.

L’origine du courrier était un couple de geeks qui voulaient échanger des messages sur ARPANET (l’arrière grand-mère d’Internet). À l’époque, ils ont résolu deux défis. Inventez un réseau de commutation de paquets avec contrôle distribué destiné à survivre à une attaque nucléaire. Et connectez différents types d’ordinateurs qui n’étaient pas interopérables à l’époque: un DEC PDP-10, un SDS Sigma 7, un IBM 360/75 et un SDS 940. Le deuxième sujet est notre principal problème ici.

Pour y parvenir, ils se sont mis d’accord sur une terminologie commune et sur des normes communes pour échanger des messages de manière collaborative. En superposant des définitions existantes (telles que TCP / IP), ils ont créé:

Cela résume plus tard dans le document RFC 733: STANDARD POUR LE FORMAT DES MESSAGES TEXTE DE RÉSEAU ARPA. Et de nombreux aspects résolus à l’époque sont toujours présents dans l’infrastructure de messagerie d’aujourd’hui. Y compris un schéma d’adresse utilisant «@».

Raymond Tomlinson qui a implémenté le premier programme de messagerie sur l’ARPANET

Plus tard, le transport des messages (à l’origine, ils utilisaient plusieurs protocoles tels que CPYNET, UUCP ou FTP) est passé en 1981 à SMTP, qui est encore aujourd’hui le moyen de transporter le courrier. Tout cela permet à n’importe quel client de messagerie (MUA = Mail User Agent) de parler via n’importe quel serveur de messagerie (MTU = mail transfer agent). Un processus ouvert et collaboratif définissant un système interopérable.

Et maintenant viennent les messagers instantanés.

Comme je l’ai déjà dit, Signal, Threema, Telegram ET WhatsApp sont cassés. Pourquoi tout le monde souhaitant échanger des messages a-t-il besoin du même client? Avant de creuser plus dans les détails techniques ou de dénoncer les entreprises qui gagnent de l’argent avec des jardins fermés, voyons une solution possible: le protocole Matrix. En bref, c’est à peu près la même chose que le courrier (en s’appuyant sur HTTP et WebRTC) mais pour la messagerie de chat (y compris la téléphonie IP et la visiophonie) initiée par une fondation à but non lucratif basée au Royaume-Uni. Après XMPP ou IRC, ce n’est pas la seule approche pour résoudre le problème, mais jusqu’à présent la plus réussie.

Leur implémentation de référence du client est appelée Element (anciennement Riot) et un serveur appelé Synapse. Donc, en théorie, il pourrait y avoir n’importe quel client de chat communiquant sur n’importe quel serveur de chat avec n’importe quel client de chat. Malheureusement, ce n’est pas encore vraiment utilisé. Bien que le gouvernement français le soutienne avec une implémentation client appelée Tchap, la Bundeswehr envisage de faire de même.

Et alors?

Eh bien, pas de nouvelles encourageantes et au cas où vous ne voudriez pas être seul sur Matrix.

Et cela fonctionnera-t-il? Non, car il y a déjà trop d’argent en jeu (et les opérateurs de télécommunications essaient également de réanimer le SMS Eldorado, sans succès).

Mais ce serait la bonne chose. Et moi? Je ne change pas, je les utilise tous!

PS: Le post a été inspiré par le très bel article «Kill the Messenger».