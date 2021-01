Un fil d’actualité sur Google Maps : Facebook doit-il trembler ?

On peut dire que Google ne chôme pas. Alors que l’application va bientôt faire une mise à jour, pour indiquer les lieux où les français pourront se faire vacciner, il est désormais possible sur Google Maps d’avoir un fil d’actualité entièrement personnalisé, à l’instar de Facebook et plus encore…

Google Maps : trouver son chemin…jusqu’à vous pour vous en offrir toujours plus

Non, ce n’est pas le titre d’une bluette qui passera ce soir à la télévision, mais bien d’une nouvelle possibilité pour les utilisateurs de Google Maps.

L’application vous sert non seulement servir de GPS, vous dira dans quelques mois où vous pouvez vous faire vacciner près de chez vous, mais vous propose donc un fil d’actualité. Vous n’avez pas à attendre pour en profiter. Ce service est déjà actif dans l’onglet « Actualités », si vous effectuez votre mise à jour.

Imaginez : quand vous activez votre Google Maps, à la recherche de votre point de rendez-vous, vous pouvez recevoir des notifications quant aux lieux recommandés qui se trouvent à proximité.

Parfait, si vous comptez vous restaurer après votre entrevue (quand les restaurants seront à nouveau ouverts, bien entendu) ou trouver une chambre d’hôtel s’il est trop tard pour rentrer chez vous.

Une localisation mais aussi des avis :

Les guides locaux de Google Maps ayant alimenté la banque de données, vous saurez même si ledit restaurant jouit d’une bonne réputation ou si l’hôtel où vous comptez poser vos bagages a toujours les draps frais pour sa clientèle. Bien sûr, il faudra arriver à faire la part des choses entre les commentaires élogieux et les éternels insatisfaits. Cela sera la même chose pour les différents autres commerces ou entreprises.

Allez-vous pour autant être bombardé d’informations ? Non, car il s’agit pour l’utilisateur de le personnaliser pour que l’outil devienne pertinent. Si vous indiquez dans vos préférences que vous êtes fan d’antiquités, où que vous vous rendiez, les lieux qui pourraient vous intéresser vous seront alors notifiés.

Utile dans la vie de tous les jours, sans doute, cela prendra réellement tout son sens lors d’un voyage ou d’un déplacement, car, à priori, chacun connait peu ou prou les structures qui gravitent autour de son lieu d’habitation ou de travail.

Pour les particuliers, mais aussi les entreprises :

Google ne souhaite pas, avec ce fil d’actualité, toucher uniquement le public des particuliers. Les entreprises qui ont un compte business sur ce service, gagneront forcément en visibilité. Car ils pourront apparaitre dans les notifications. Nouveaux prospects, partenariats possibles, qui sait : tout est possible.

Les uns comme les autres peuvent être aussi intéressés par une nouveauté : le fait de trouver un itinéraire menant à des bornes de recharge pour voitures électriques.

Il sera donc possible d’élaborer des trajets en fonction des bornes présentes, et ce, afin de profiter au mieux de son véhicule électrique même pour de longues routes.

Les algorithmes calculeront alors au mieux, pour ne pas sentir monter la pression quand on voit que la voiture a besoin d’être rechargée.

Le temps de charge variant d’un véhicule mais aussi d’une borne à une autre, cela sera toujours précisé et intégré automatiquement à la recherche, pour ne pas tomber en panne de jus. Ce type d’itinéraire, calculé au kilomètre près, ne concernera que les trajets longs pour lesquels deux recharges sont nécessaires.

Pour les trajets plus courts, le choix de la borne sera laissé à l’appréciation du conducteur.

En s’aidant de son fil d’actualité, l’automobiliste saura donc exactement où aller prendre le meilleur café ou le meilleur sandwich pendant que son véhicule recharge ses batteries…

Quel que soit le public et ce, pour toujours proposer un contenu à jour, l’onglet actualités changera quotidiennement.