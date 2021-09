Quelles actions sont susceptibles d’infecter un ordinateur ?

Très souvent, vous êtes vous-même responsable de l’infection de votre ordinateur car la plupart des virus sont exécutables. Plusieurs stratagèmes sont mis en place pour vous emmener à infecter inconsciemment votre ordinateur, cela peut se faire en téléchargeant des pièces jointes, en cliquant sur des liens inconnus, en surfant sans avoir protéger votre ordinateur, en connectant des clés USB à votre ordinateur, en suivant les directives d’un imposteur et même en utilisant des logiciels qui ne sont pas à jour.

Télécharger des documents ou pièces jointes sans prêter attention

Dès lors que vous recevez le courriel d’un inconnu contenant une pièce jointe, ne l’ouvrez surtout pas sans précaution. Cependant, vous pouvez tout aussi bien recevoir un mail d’une connaissance mais rester prudent en essayant de vous rassurer que ce mail a été envoyé par votre connaissance car il se pourrait que son compte ait été piraté et qu’elle ne soit même pas au courant de ce qui se passe sur son compte.

Cliquer sur des liens à tort et à travers peut infecter votre ordinateur

Avant de cliquer sur un lien vous devez y réfléchir à deux fois car bien qu’il soit assez facile à déceler, plusieurs personnes posent encore cette action pour finalement se retrouver avec un ordinateur infecté; malgré le faite que la plupart ont pour objectif de piraté vos compte après avoir obtenu vos mots de passe , il n’en demeure pas moins qu’entrer sur une page de connexion falsifier peut infecter votre ordinateur car la majorité contient des virus. Très souvent sur vos sites de streaming vous faite face à des publicités avec des bouton de téléchargement fictif, éviter les car ce sont des sites malveillant qui vous indiquent parfois que votre ordinateur est infecté et il vous offre un scan sans frais pourtant il n’en ai rien, ceci n‘est qu’un exemple parmi tant d’autres car il y a aussi des liens malveillants sur Facebook et même des publications des faux concours.

Surfer sans avoir au préalable protéger votre ordinateur

Les antivirus sont effectivement conçus pour la protection de votre ordinateur et d’autres appareils, en naviguant sans anti-virus, vous laissez à découvert votre ordinateur et toutes les informations personnelles qu’il contient. Vous pouvez avoir une version gratuite d’antivirus mais celle-ci ne vous offrira qu’une protection basique pourtant les versions payantes vous protégeront contre plusieurs virus.

Connecter à votre ordinateur une clé USB virussée

Les clés USB peuvent contenir des virus pouvant infecter votre ordinateur et le constat ne se fait qu’à la prochaine ouverture de votre appareil car dès que la connexion est établie entre votre appareil et la clé USB, le virus s’installe mais ne se signale pas. Évitez d’utiliser des clés USB qui vous sont envoyées ou alors que vous avez retrouvé dans la rue.

Suivre les indications ou directives d’un imposteur

Il s’agit d’un faux technicien Microsoft qui vous appels et vous fait comprendre que votre machine est infectée et qu’il doit rapidement enlever le virus pour vous ôté le risque de perdre tous vos données; si vous validez, il prendra le contrôle de votre ordinateur à distance et celui-ci risque d’être infecté.

Utiliser des logiciels qui n’ont pas été mis à jour

Lorsque vous utilisez de vieilles versions de logiciels pour naviguer, vous ouvrez grandement la porte au virus. Cependant, en installant fréquemment vos mise à jour, vous vous assurez d’avoir bloquer les nouveaux passage découverts par les pirates car les mises à jour contiennent plusieurs correctifs de sécurité.