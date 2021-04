Respawn devient le tout premier studio de jeux à remporter un Oscar

Respawn est entré dans l’histoire du jeu vidéo, car il est devenu le premier studio de jeu à remporter un Oscar.

La victoire en question était pour le meilleur documentaire (sujet court), avec son travail sur le documentaire Médaille d’honneur,

Le film a été créé à l’origine pour être lié à la médaille d’honneur exclusive de VR : au-dessus et au-delà , mais parvient toujours à peindre un point de vue émotionnel souvent absent des tireurs militaires que nous jouons. Colette ne dure que 25 minutes, mais son histoire autour de Colette Marin-Catherine, 90 ans, qui revisite le camp de concentration allemand où son frère est tué, est vraiment captivante et déchirante. Il n’est pas surprenant que Respawn ait remporté le prix.

C’est émouvant, mais révélateur et extrêmement puissant dans son exécution. Les frontières entre le cinéma et le jeu ont toujours été très clairement définies, mais ces dernières années, ces murs semblent se briser lentement. Les développeurs indépendants créent des histoires artistiques vraiment émotionnelles, tandis que des studios tels que Respawn financent des projets comme celui-ci. Espérons que cela crée un précédent pour ce que l’industrie du jeu peut accomplir.

Heureux de voir la victoire de Respawn à l’événement des Oscars d’hier soir? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.

We’re over the moon about Colette’s Best Documentary (Short Subject) #Oscars win tonight! From Vince, Peter, and all of us at Respawn, we are humbled and honored. Thank you.

