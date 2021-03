RestoreTheSnyderVerse Le public se bat pour garder le SnyderVerse en vie.

Ceci est énorme ! #RestoreTheSnyderVerse est en vogue sur Twitter en ce moment et c’est grâce à vous, les fans ! Ils veulent voir WarnerMedia restaurer le SnyderVerse !

Vous êtes ceux qui se battent pour garder l’espoir, et c’est fantastique.

Tout a commencé après l’interview d’Ann Sarnoff avec Variety.

Elle a fait des déclarations sur l’avenir du SnyderVerse.

Elle y a pratiquement mis fin dans cette interview, et les fans ont sans surprise été bouleversés par cette nouvelle.

Mme Sarnoff a également fait des déclarations sans nuances sur la fanbase de Snyder, et les fans ont riposté.

Il a été révélé aujourd’hui que la version en noir et blanc de Justice League de Zack Snyder allait être diffusée sur HBO Max.

Je pense que cela a également permis à #RestoreTheSnyderVerse de redevenir une tendance sur Twitter.

BEAUCOUP DE GENS VEULENT RESTAURER LE SNYDERVERSE

justice-league-snyder-btsCredit : Warner Bros. Pictures

Lire la suite : Pourquoi Warner Bros. essaie-t-il de tuer le Snydercut ?

Alors, qu’est-ce que cela signifie ? Eh bien, cela signifie deux choses.

Premièrement, il y a beaucoup de fans de Snyder, mais nous le savions déjà.

Deuxièmement, cela signifie que les gens veulent vraiment voir plus du SnyderVerse.

Ils veulent voir Zack Snyder aller au bout de sa vision.

C’est aussi quelque chose que WarnerMedia ne voudra pas voir.

Ils vont analyser les chiffres et la bataille au sein de WarnerMedia, dont nous avons parlé précédemment, va se poursuivre.

Il y a une guerre civile au cœur même de WarnerMedia.

Certains veulent que le SnyderVerse soit tué et enterré, tandis que d’autres veulent qu’il soit célébré et perpétué via HBO Max.