The Witcher saison 2 date de sortie

The Witcher, la deuxième saison verra les débuts du Rois Henselt

Selon le site Internet de The Witcher Redanian Intelligence , une source qui s’est avérée assez fiable à plusieurs reprises, ce sera l’acteur Edward Rowe qui incarnera King Henselt dans la deuxième saison de The Witcher. Rowe n’a pas beaucoup d’expérience derrière elle, mais cela ne veut pas dire que son casting est peu probable; ce n’est pas la première fois que The Witcher confie à quelqu’un un rôle important, même si ce quelqu’un n’est pas bien connu dans le monde du cinéma et de la sérialité.

La première saison de The Witcher est disponible sur Netflix aux côtés de Making The Witcher , un documentaire spécial dédié à la série. A ce jour, on ne sait toujours pas quand la deuxième saison débutera : on sait que le tournage a été interrompu à plusieurs reprises: la première fois, en raison de cas positifs sur le plateau; le second, en raison d’une blessure à Henry Cavill. Il y a quelques jours cependant , l’ acteur a rassuré ses fans en leur disant qu’il était de retour à l’entraînement pour revenir sur le plateau.

Il semblerait que dans la deuxième saison de The Witcher King Henselt, monarque de Kaedwen, fasse sa première apparition. Son nom devrait sembler assez familier à quiconque a lu les romans ou, plus probablement, joué le titre de CD Projekt Red The Witcher 2: Assassins of Kings . Selon certaines sources, le roi Henselt aurait désormais son interprète et pourrait apparaître dans plusieurs épisodes de la nouvelle saison de The Witcher.

Les nouveaux membres de la distribution pour la deuxième saison incluent Kim Bodnia ( Killing Eve ) comme Vesemir, Yasen Atour ( Young Wallender ) comme Coen, Agnes Bjorn comme Vereena, Paul Bullion ( Peaky Blinders ) comme Lambert, Basil Eidenbenz comme Eskel, Aisha Fabienne Ross ( The Danish Girl ) comme Lydia, Kristofer Hivju ( Game of Thrones ) comme Nivellen et Mecia Simson comme Francesca