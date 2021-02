Samsung Galaxy A52 pourrait être lancé en mars, toutes les spécifications divulguées

Le Galaxy A52 est l’un des prochains smartphones de milieu de gamme de Samsung qui a fuité plus tôt cette année. Des images du téléphone ainsi que des spécifications partielles sont apparues en ligne le mois dernier, mais aucune mention de la date de sortie n’est apparue jusqu’à récemment.

Un nouveau rapport affirme que Samsung prévoit de lancer le Galaxy A52 au cours de la dernière semaine de mars, donc dans plus d’un mois. Cependant, le dévoilement officiel du téléphone pourrait avoir lieu un peu plus tôt, ce qui signifie que nous n’aurons pas à attendre plus de quelques semaines pour confirmer les informations divulguées.

En parlant de cela, le même rapport révèle tout sur le téléphone, y compris les spécifications et le prix. Nous ne savons pas exactement où le Galaxy A52 sera disponible à l’achat, mais son prix sera d’environ 400 $.

En ce qui concerne les spécifications, le Galaxy A52 devrait contenir un processeur Qualcomm Snapdragon 720G, 8 Go de RAM et 128 Go de stockage extensible. En outre, le téléphone arbore un énorme écran sAMOLED de 6,5 pouces, une configuration à quatre caméras (64MP + 12MP + 5MP + 5MP) et un impressionnant appareil photo selfie de 32 mégapixels.

Le Samsung Galaxy A52 sera alimenté par une généreuse batterie de 4500 mAh à charge rapide (25W). Il sera disponible en noir, bleu, lavande et blanc. La version 5G du Galaxy A52 sera lancée à peu près au même moment, mais celle-ci sera équipée du processeur Snapdragon 750G de Qualcomm et coûtera environ 475 $.