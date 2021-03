Samsung pourrait lancer Galaxy Watch 4, Watch Active 4 avec lecteur de glycémie avant Apple Watch 7

Samsung devrait lancer deux smartwatches cette année. Selon le pronostiqueur Ice Universe, la société devrait lancer Galaxy Watch 4 et Galaxy Watch Active 4.

Le pronostiqueur a maintenant révélé que la société prévoyait de lancer les deux montres intelligentes au cours du deuxième trimestre de l’année. Cela signifie que l’entreprise peut lancer les nouvelles smartwatches à tout moment entre avril et juin.

L’année dernière, Samsung a lancé la Galaxy Watch 3 en août avec la série Galaxy Note 20. Cette année, la société prévoit de lancer les appareils plus tôt. Samsung a décidé d’augmenter le calendrier afin de pouvoir sortir les appareils avant Apple Watch Series 7, qui devrait être lancé en septembre-octobre.

Les montres intelligentes de Samsung et d’Apple seront livrées avec des capteurs qui permettront aux utilisateurs de mesurer la glycémie. Samsung prévoit donc d’introduire la montre tôt pour être le premier à proposer cette fonctionnalité. Cette fonctionnalité aidera les patients diabétiques à économiser l’argent qu’ils dépensent pour les tests et les soulagera également de la douleur des tests.

Selon les rumeurs, ces nouvelles montres intelligentes de Samsung et d’Apple n’auront pas besoin de bandelettes de test sanguin pour le glucomètre.

Un rapport récent d’IDC a révélé que le segment horloger en Inde avait considérablement augmenté. Selon le rapport, «les montres ont connu une croissance de 139,3% en glissement annuel avec 2,6 millions d’expéditions unitaires en 2020.»

En tête de la catégorie des montres connectées, Apple n’est autre que Apple. Apple, selon IDC, détient une part de marché de 51% dans la catégorie des montres connectées. IDC classe les smartwatches comme des appareils «qui peuvent exécuter des applications tierces sur l’appareil lui-même».